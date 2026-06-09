Про зворушливу історію порятунку детальніше розповіли на сторінці 118-ї окремої штурмової бригади.

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Як витягували кошенят під вогнем?

Пілоти мотопіхотного батальйону 118-ї окремої механізованої бригади провели унікальну гуманітарну місію під кодовою назвою "Мяу-Мяу".

У цьому військовим допоміг важкий гексакоптер "Вампір", який зазвичай працює над знищенням бронетехніки, випалюванням ворожих бліндажів або доставкою продуктів.

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Однак цього разу дрон евакуйовував кішку з п'ятьма кошенятами з фронту в тил. Тепер малюки в безпеці в надійних руках наших оборонців.

Врятовані "пухнасті десантники": дивіться фото зі сторінки 118-ї ОШБр

Ця рятувальна місія – ще один доказ того, що українські воїни у цій найжорстокішій війні залишаються людьми й готові ризикувати навіть заради найменшого живого створіння,

– підкреслили в бригаді.

До речі, дещо раніше безпілотник подібним способом рятував ще двох пухнастиків на фронті. Тоді кіт Барсик і собака Загиблик пролетіли 12 кілометрів до безпечного місця.

Та й загалом, випадки з домашніми тваринками, які стають компаньйонами наших військових, далеко не поодинокі. Серед напружених і непростих фронтових буднів військовослужбовці 92-ї окремої штурмової бригади знайшли джерело позитивних емоцій – прихистили безпритульну кішку.

Згодом вона стала мамою трьох кошенят, які швидко стали улюбленцями всього підрозділу. Маленькі пухнастики вже освоїлися серед бійців і особливо полюбляють відпочивати у військових шоломах, перетворюючи їх на затишні місця для сну.