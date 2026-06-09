О трогательной истории спасения подробнее рассказали на странице 118-й отдельной штурмовой бригады.

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Как вытаскивали котят под огнем?

Пилоты мотопехотного батальона 118-й отдельной механизированной бригады провели уникальную гуманитарную миссию под кодовым названием "Мяу-Мяу".

В этом военным помог тяжелый гексакоптер "Вампир", который обычно работает над уничтожением бронетехники, выжиганием вражеских блиндажей или доставкой продуктов.

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Однако на этот раз дрон эвакуировал кошку с пятью котятами с фронта в тыл. Теперь малыши в безопасности в надежных руках наших защитников.

Спасенные "пушистые десантники": смотрите фото со страницы 118-й ОШБр

Эта спасательная миссия – еще одно доказательство того, что украинские воины в этой жестокой войне остаются людьми и готовы рисковать даже ради малейшего живого существа,

– подчеркнули в бригаде.

Кстати, несколько ранее беспилотник подобным способом спасал еще двух пушистиков на фронте. Тогда кот Барсик и собака Загиблик пролетели 12 километров до безопасного места.

Да и вообще, случаи с домашними животными, которые становятся компаньонами наших военных, далеко не единичны. Среди напряженных и непростых фронтовых будней военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады нашли источник положительных эмоций – приютили бездомную кошку.

Впоследствии она стала мамой трех котят, которые быстро стали любимцами всего подразделения. Маленькие пушистики уже освоились среди бойцов и особенно любят отдыхать в военных шлемах, превращая их в уютные места для сна.