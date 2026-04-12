Причудливые лапки своего котика по имени Росвелл показали на странице Lindsey.
Как выглядят лапы-перчатки у кота Росвелла?
Росвелл – совсем не обычный любимец, и его лапы точно нестандартные. На первый взгляд это может быть незаметно, но стоит присмотреться – и становится понятно, что главная "изюминка" этого котика именно в них.
На кадрах хорошо видно его забавные большие лапки как сейчас, так и в детстве, где он выглядит еще более трогательно.
Причудливые лапки Росвелла: смотрите видео
Мурчиковые лапки напоминают маленькие перчатки для выпекания, которые немного великоваты для его тела. В определенные моменты Росвелл даже выглядит так, будто готов "выйти на ринг", настолько уверенно он стоит.
А кадры с котенком лишь добавляют шарма – крошечная версия с такими же "перчатками" выглядит невероятно мило. Интересно, что несмотря на то, что Росвелл вырос, он все еще ведет себя как малыш.
Кот Росвелл / Скриншот
У ParadePets объяснили, что причины таких больших лап могут быть разными. Иногда это связано с породой или генетикой, например, с полидактилией. Говорится об особенности, когда животные имеют больше пальцев, чем обычно.
Также у котят часто бывает период, когда лапы растут быстрее тела, и со временем пропорции выравниваются.
Например, мейн-кун известен своими большими, пушистыми лапами и склонностью к полидактилии, но подобная особенность может случаться у любого кота.
К слову, мейн-куны считаются самыми большими среди кошек.
Впрочем, в случае Росвелла это уже не имеет значения – его "белые перчатки" делают мурчика просто идеальным любимцем.
Кот Златко живет в семье пианистов в Хорватии и, похоже, имеет большую любовь к классической музыке. Его владельцы регулярно публикуют в сети видео с репетиций, где он с удовольствием слушает игру на фортепиано, хотя иногда его и побеждает сон.
Между тем кошка породы мейн-кун проявила заботу и инстинкты настоящей "приемной мамы" – она взяла под опеку маленького щенка, согревала его, ухаживала и даже выкармливала вместе со своими котятами.
А украинские военные из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого провели необычную спасательную операцию: с помощью дрона они эвакуировали с позиций кота и собаку.