Причудливые лапки своего котика по имени Росвелл показали на странице Lindsey.

Актуально Миссия невыполнима: кот хотел открыть аэрогриль, а вместо этого стал звездой сети

Как выглядят лапы-перчатки у кота Росвелла?

Росвелл – совсем не обычный любимец, и его лапы точно нестандартные. На первый взгляд это может быть незаметно, но стоит присмотреться – и становится понятно, что главная "изюминка" этого котика именно в них.

На кадрах хорошо видно его забавные большие лапки как сейчас, так и в детстве, где он выглядит еще более трогательно.

Мурчиковые лапки напоминают маленькие перчатки для выпекания, которые немного великоваты для его тела. В определенные моменты Росвелл даже выглядит так, будто готов "выйти на ринг", настолько уверенно он стоит.

А кадры с котенком лишь добавляют шарма – крошечная версия с такими же "перчатками" выглядит невероятно мило. Интересно, что несмотря на то, что Росвелл вырос, он все еще ведет себя как малыш.



Кот Росвелл / Скриншот

У ParadePets объяснили, что причины таких больших лап могут быть разными. Иногда это связано с породой или генетикой, например, с полидактилией. Говорится об особенности, когда животные имеют больше пальцев, чем обычно.

Также у котят часто бывает период, когда лапы растут быстрее тела, и со временем пропорции выравниваются.

Например, мейн-кун известен своими большими, пушистыми лапами и склонностью к полидактилии, но подобная особенность может случаться у любого кота.

К слову, мейн-куны считаются самыми большими среди кошек.

Впрочем, в случае Росвелла это уже не имеет значения – его "белые перчатки" делают мурчика просто идеальным любимцем.

Другие интересные истории о любимцах