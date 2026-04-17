Кумедний момент зафіксували на відео й опублікували на сторінці bowserthemastiff. На кадрах видно емоції песика у вітряну погоду.

Актуально Величезний пес Джампер ходить по закладах Києва: чи небезпечний тибетський мастиф

Як величезний мастиф злякався вітру?

У підписі собаку, попри його розміри, називають "маминим синочком" і "великим малюком" – і це повністю відповідає тому, що відбувається в кадрі.

На відео Боузер буквально задкує й вмощується на коліна своєї господині, яка сидить у кріслі. Причина проста – вітер надворі здається йому надто страшним, щоб справлятися з ним самостійно.

Жінка жартома прокоментувала, що її "притискає 200-фунтовий пес", який вирішив стати "колінним собакою" у прямому сенсі. Чоловік додав, що для Боузера цей вітер став справжнім випробуванням.

Господарка тим часом заспокоювала улюбленця, ніжно звертаючись до нього, а чоловік розмірковував, чи варто йому втрутитися і зрушити собаку. Врешті-решт, жінка залишила все як є, адже собаці було зручно.

Мастиф Боузер перелякався від вітру: дивіться відео

У коментарях користувачі діляться подібними історіями про своїх великих, але дуже ніжних собак, жартують про "захисні інстинкти" Боузера та захоплюються його драматичною реакцією.

Зауважимо! Експерти з American Kennel Club пояснили, що мастифи насправді мають дуже давнє походження – подібні до них собаки зображені в мистецтві ще близько 2500 року до нашої ери, зокрема на барельєфах Вавилона.



Вважається, що сучасний тип породи сформувався у Британії, куди таких собак могли завезти фінікійці, а згодом їх використовували римляни та місцеві жителі для охорони. Історично мастифи брали участь у військових походах, зокрема супроводжували Ганнібала через Альпи. До Америки вони, ймовірно, потрапили ще з першими колоністами, але активно поширюватися почали лише у ХІХ столітті.

Хто ще з улюбленців повеселив мережу?