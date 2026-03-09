Експерти пояснюють, що коти можуть реагувати на спів позитивно, хоча причина часто криється не лише у самій музиці. Про це повідомляє Catster.

Чи люблять коти ваш спів?

Наукових досліджень, які б прямо доводили, що котам подобається людський спів, поки небагато. Водночас багато власників помічають, що під час співу їхні улюбленці стають більш ласкавими, підходять ближче або починають муркотіти.

Фахівці пояснюють, що така реакція може бути пов’язана не лише з музикою. Коти добре відчувають емоції людей і реагують на настрій господаря. Якщо людина співає і перебуває у гарному настрої, тварина може тягнутися до неї саме через позитивні емоції.

Крім того, спів часто супроводжується ласкою, іграми або частуванням. Тому кіт може асоціювати пісні з приємними подіями.

Дослідження показують, що коти здатні відрізняти різні музичні стилі. Наприклад, класична музика часто допомагає їм розслабитися, тоді як важкий рок може викликати стрес або занепокоєння.

Яку музику люблять коти?

Вчені також з’ясували, що коти найбільше реагують на так звану "музику для котів" – композиції, створені з урахуванням їхніх природних звуків. У таких мелодіях використовують високі частоти, темпи та звуки, схожі на муркотіння або нявкання.

Такі мелодії можуть навіть зменшувати стрес у тварин, наприклад під час огляду у ветеринара.

Хоча у нас немає способу визначити, чи дійсно кішкам "подобається" музика, дослідження показали, що певні типи музики знижують стрес у кішок (класика), а деякі підвищують його (важкий метал). Таким чином, ми можемо сказати, що класична музика... змушує кішок почуватися щасливішими, –

про це розповіла Саманта Белл, експерт з поведінки кішок у Best Friends Animal Society.

Як зрозуміти, чи подобається улюбленцю спів?

Поведінка тварини може багато розповісти про її реакцію на музику.

Ознаки, що коту подобається спів:

він підходить ближче до вас;

муркоче або повільно кліпає очима;

треться головою чи лягає поруч;

виглядає розслабленим.

Якщо ж кіт нервує – може піти з кімнати, притиснути вуха чи різко махати хвостом – варто співати тихіше або просто дати йому спокій.