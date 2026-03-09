Эксперты объясняют, что коты могут реагировать на пение положительно, хотя причина часто кроется не только в самой музыке. Об этом сообщает Catster.

Любят ли коты ваше пение?

Научных исследований, которые бы прямо доказывали, что котам нравится человеческое пение, пока немного. В то же время многие владельцы замечают, что во время пения их любимцы становятся более ласковыми, подходят ближе или начинают мурлыкать.

Специалисты объясняют, что такая реакция может быть связана не только с музыкой. Коты хорошо чувствуют эмоции людей и реагируют на настроение хозяина. Если человек поет и находится в хорошем настроении, животное может тянуться к нему именно из-за положительных эмоций.

Кроме того, пение часто сопровождается лаской, играми или угощением. Поэтому кот может ассоциировать песни с приятными событиями.

Исследования показывают, что коты способны отличать разные музыкальные стили. Например, классическая музыка часто помогает им расслабиться, тогда как тяжелый рок может вызвать стресс или беспокойство.

Какую музыку любят коты?

Ученые также выяснили, что коты больше всего реагируют на так называемую "музыку для котов" – композиции, созданные с учетом их естественных звуков. В таких мелодиях используют высокие частоты, темпы и звуки, похожие на мурлыканье или мяуканье.

Такие мелодии могут даже уменьшать стресс у животных, например во время осмотра у ветеринара.

Хотя у нас нет способа определить, действительно ли кошкам "нравится" музыка, исследования показали, что определенные типы музыки снижают стресс у кошек (классика), а некоторые повышают его (тяжелый металл). Таким образом, мы можем сказать, что классическая музыка... заставляет кошек чувствовать себя счастливее, –

об этом рассказала Саманта Белл, эксперт по поведению кошек в Best Friends Animal Society.

Как понять, нравится ли любимцу пение?

Поведение животного может многое рассказать о его реакции на музыку.

Признаки, что коту нравится пение:

он подходит ближе к вам;

мурлычет или медленно моргает глазами;

трется головой или ложится рядом;

выглядит расслабленным.

Если же кот нервничает – может уйти из комнаты, прижать уши или резко махать хвостом – стоит петь тише или просто оставить его в покое.