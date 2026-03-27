Ця прониклива історія з'явилася на сторінці mossycottagemainecoons в мережі TikTok.

Як кішка прийняла цуценя за своє?

Усе почалося з крихітного чорного цуценяти, якого привезли на перетримку в дуже слабкому стані. Тваринка не могла конкурувати з більшими щенятами у виводку.

Господарі спершу вигодовували малюка з пляшечки, щоб він зміцнів і мав шанс вижити, адже його стан насправді був критичним.

Однак ситуація несподівано змінилася, коли кішка породи мейн-кун, яка мешкала в домі, прийняла песика до свого власного виводка новонароджених кошенят. Кішка свідомо декілька разів забирала щеня до себе й почала навіть доглядати за ним.

Улюблениця дивувала своїх власників, адже бралася завзято вилизувати цуценя, зігрівати його й навіть годувати малюка разом зі своїми кошенятами.

Поступово песик зміцнів і почав одужувати, невдовзі його повернули до свого виводка, де він уже вчився бути собакою.

Кішка прийняла цуценя за своє: дивіться зворушливе відео

@mossycottagemainecoons One of the quiet rewards of being a breeder who's also involved in rescue is getting to witness moments like this. People often act like ethical breeding and rescue live on opposite sides of the fence. In reality, they're both rooted in the same thing: caring deeply about animals and doing what's best for them. Sometimes that looks like carefully planning healthy, well raised litters. Sometimes it looks like stepping in to help the vulnerable ones who need a little extra support. Either way, the goal is the same. And every now and then… you get a reminder of why it all matters. #mossycottagemainecoons

У коментарях користувачі не стримували емоцій від вчинку кішки. Дехто писав, що вона точно знала, чого саме потребує ще щеня. Багато хто називав історію найзворушливішою, яку їм доводилося бачити.

Жодне маля не піде голодним від цієї мами,

– написав один з коментаторів.

Зауважимо! Таку поведінку пояснюють сильними материнськими інстинктами кішок, які не завжди обмежуються лише власними кошенятами.



Після народження потомства гормони можуть спонукати їх піклуватися й про інших беззахисних малюків, які викликають подібну реакцію.

Чим особливі мейн-куни?

Фахівці з The Cat Fanciers' Association розповіли, що представники цієї породи відомі своєю товариськістю, відданістю та розумом.

Вони люблять взаємодіяти з усіма членами родини, не виділяючи когось одного, і можуть переходити з рук у руки, шукаючи уваги. Ці кішки часто виявляють цікавість до води, зокрема, можуть спостерігати за струменем з крана, "полоскати" іграшки чи навіть намагатися приєднатися до господаря в душі.

Вони досить самостійні, але все ж потребують регулярного контакту з людьми й самі його ініціюють. Мейн-куни добре ладнають із дітьми та іншими тваринами, хоча їхній великий розмір іноді може спочатку лякати.

Спілкуються вони зазвичай тихо, а саме за допомогою муркотіння, трелей і коротких звуків, не належачи до надто "балакучих" порід.

