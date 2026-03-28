Цікаво, що їх саме через таку товариську вдачу часто називають "золотистими ретриверами серед котів".

Що відомо про найбільш рідкісну породу котів?

Американських бобтейлів вивели у 1960-х роках в Аризоні: їхня характерна коротка "бобова" хвостова форма з'явилася через генетичну мутацію.

До речі, на сторінці Omlet експерти розповіли, що свого часу подружжя Джон і Бренда Сандерс знайшли на узбіччі кошеня таббі з коротким піднятим хвостом, якого назвали Йоді, і забрали додому. Згодом його схрестили з їхньою кішкою Міші.



У потомства цієї котячої пари також були короткі хвости – саме вони й стали основою нової породи, а Йоді й Міші вважаються її "засновниками". Пізніше кошенят схрещували з довгошерстими колор-пойнтами, що допомогло сформувати сучасний тип американського бобтейла.

Водночас ці тваринки мають повністю домашню поведінку. Американські бобтейли мають міцну статуру, можуть бути як короткошерстими, так і напівдовгошерстими, а їх шерсть буває різних кольорів – від сірого до рудого чи кремового.



Американський бобтейл – одна з найрідкісніших порід котів / Ілюстративне фото з мережі

Найпомітніша риса мурчиків цієї породи – це короткий хвіст, приблизно третина або половина звичайної довжини, іноді вигнутий чи вузлуватий.

Ці пухнастики дуже активні – вони люблять гратися, стрибати, лазити й навіть гуляти на повідку. Американські бобтейли виростають до 25,4 – 35,56 сантиметри і живуть у середньому 12 – 15 років.

Порода вважається рідкісною, тому таких котів важко знайти, а ціна зазвичай становить від 600 до 1000 доларів.

