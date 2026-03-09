Попри мисливське походження, вони можуть бути ніжними та відданими сімейними улюбленцями. Про це пише ParadePets.

Чому ця порода така рідкісна?

Хар'єр – це середнього розміру гончак, який має характерні триколірні відмітини та великі виразні очі. Через схожість із біглями його часто називають "гігантським біглем".

Насправді ця порода має давню історію. Її вивели в Англії для полювання на зайців – звідси й назва, адже слово hare означає "заєць".

Причин рідкісності породи хар'єр кілька. Насамперед ці собаки історично розводилися переважно для полювання у зграях, а не як домашні улюбленці. Коли популярність традиційного полювання на зайців у багатьох країнах зменшилася, потреба в такій породі також різко впала.

Крім того, їх часто плутають із більш відомими породами – передусім із біглями та фоксхаундами. Через це багато людей обирають саме популярніші породи, а не хар'єрів, що ще більше зменшує попит на їх розведення.

Також розведенням цих собак займається відносно невелика кількість заводчиків. Саме тому порода залишається малопоширеною, а її популяція у США оцінюється менш ніж у 500 особин.

Що відомо про хар'єрів?

Як пише Westminster kennel club, хар'єр належить до гончаків, які працюють за запахом, тому має дуже сильний нюх. Вони відомі витривалістю, енергійністю та любов’ю до активних прогулянок.

За розміром ці собаки сягають приблизно 48 – 50 сантиметрів у холці та можуть важити 18 – 27 кілограмів. Їхня тривалість життя зазвичай становить 10 – 12 років.

Попри мисливське походження, хар'єри зовсім не обов’язково повинні жити лише у зграї або працювати на полюванні. Власники кажуть, що вони легко прив’язуються до людей і чудово почуваються у сім’ях.

Ці собаки дуже активні: вони люблять бігати, гратися й проводити час на свіжому повітрі. Але після прогулянок можуть із задоволенням відпочивати поруч із господарями, перетворюючись на справжніх "диванних" улюбленців.

Хар'єри відомі своєю дружелюбністю, відкритістю та ласкавим характером. Вони добре ладнають із людьми та можуть стати чудовими компаньйонами для активних сімей. Саме тому любителі породи намагаються привернути до неї увагу, щоб зберегти її й не допустити зникнення.

Однак ця порода не єдина рідкісна у світі. Наприклад, існують ще й собаки, які мають по 6 пальців на лапах або можуть знаходити гриби на глибині 60 метрів.