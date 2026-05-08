Они не принадлежат конкретным хозяевам, но о них заботится вся община. Об этом пишет ВВС.

Что известно о городе котов?

В Стамбуле коты давно перестали быть просто животными – они стали символом города и его особой атмосферы. Здесь пушистые жители живут буквально везде: на узких улочках, в кафе, возле мечетей, на рынках и даже в метро. По оценкам, в городе проживает около 250 тысяч котов.

В то же время их сложно назвать бездомными в привычном понимании, ведь они существуют в своеобразной системе сожительства с людьми. Коты не имеют конкретных владельцев, но каждый район фактически берет над ними опеку. Местные жители регулярно подкармливают животных, оставляют для них воду, строят небольшие домики и даже оплачивают ветеринарную помощь.

Во многих муниципалитетах действуют программы бесплатной стерилизации, а частные клиники предоставляют скидки для лечения уличных животных.

Коты в Стамбуле – это не только часть быта, но и своеобразные "послы" города. Они привлекают внимание туристов со всего мира, которые приезжают увидеть уникальную атмосферу сосуществования людей и животных. В шумном мегаполисе коты создают ощущение уюта и спокойствия. Они отдыхают на скамейках, лестницах и набережных, позволяя людям на мгновение остановиться и почувствовать другой ритм жизни.

Местные жители привыкли делить пространство с животными: оставлять еду возле магазинов, пускать котов в заведения и просто заботиться о них как о части общества. Именно поэтому Стамбул часто называют "Котостамбулом" – городом, где коты не выживают, а полноценно живут рядом с людьми.

Почему в Турции так любят котов?

Любовь к котам в Турции формировалась веками и имеет сразу несколько объяснений – от религиозных традиций до практической пользы.

Как пишет ELG, одной из главных причин является влияние ислама. В этой религии коты считаются чистыми животными, которым разрешено находиться даже в домах и мечетях. По данным исследований, благосклонное отношение к котам частично связывают с примером пророка Мухаммеда, который, по преданию, относился к ним с большим уважением.

Исторический фактор также сыграл важную роль. Еще во времена Османской империи коты были необходимы для контроля популяции грызунов в крупных городах и портах. Они защищали запасы пищи и помогали избегать распространения болезней, поэтому их ценили как полезных "жителей" города.

Со временем это практическое сосуществование переросло в культурную традицию. В турецких городах сформировалась особая модель – коты не принадлежат конкретным людям, но о них заботится вся община.

Еще одним фактором является культура сострадания и гостеприимства. Турки традиционно считают помощь животным проявлением доброты, а забота о беззащитных – моральным долгом.

