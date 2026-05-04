Несмотря на рекомендации ветеринаров, военный отказывается усыпить котика и продолжает бороться за его жизнь. Об этом боец рассказал в ТикТок.

Что известно о трогательной истории кота и военного?

Украинский военнослужащий подразделения аэроразведки Lasar's Group Национальной гвардии Украины продолжает ухаживать за своим 19-летним котом, несмотря на его тяжелое состояние. Историю обнародовали в соцсетях подразделения, где она быстро набрала популярность и вызвала волну эмоций у пользователей.

По словам бойца, его домашний любимец уже семь лет живет с диабетом и требует регулярных инъекций дважды в день. Кроме того, кот перенес сердечный приступ и инсульт, но даже после этого не потерял желание жить.

Военный рассказывает, что животное также чудом выжило после трех вражеских "прилетов" в дом. Мужчина успел эвакуировать кота из-под обстрелов, и с тех пор они вместе прошли сложный путь – включая переезды между десятью арендованными квартирами.

Из-за почтенного возраста и многочисленных болезней ветеринары неоднократно предлагали усыпить животное. По словам военного, такие рекомендации он слышал по меньшей мере пять раз. Впрочем, "Дикарь" категорически отказывается от этого шага, пока кот сам демонстрирует желание жить.

Пока жив этот чувак, пока он мне показывает, как надо бороться за жизнь – я не могу жаловаться ни на что,

– признался военный.

Он отмечает, что готов ухаживать за любимцем столько, сколько потребуется, и продолжать лечение даже несмотря на трудности. По словам бойца, его пушистый друг является не просто домашним любимцем, а настоящим "собратом", который помогает ему психологически выдерживать войну и сложные обстоятельства.

"Он для меня – мотивация. Если он борется, то и я не имею права опускать руки", – говорит защитник.

Как коты могут поддерживать моральное состояние человека во время войны?

В сложных условиях войны украинцы все чаще находят поддержку не только среди близких, но и в домашних любимцах. Коты, которые и без того являются одними из самых популярных животных, способны значительно улучшать эмоциональное состояние своих хозяев.

Специалисты Heathline отмечают, что взаимодействие с котами помогает снижать уровень кортизола (гормона стресса). Даже 10 минут рядом с животным могут стабилизировать пульс и давление, а также уменьшить чувство тревоги.

Во время войны многие люди сталкиваются с изоляцией, вынужденными переездами или разлукой с родными. В таких условиях коты становятся источником эмоциональной стабильности. Исследования показывают, что владельцы домашних животных реже испытывают одиночество и чаще отмечают улучшение настроения. Для многих кот становится полноценным членом семьи, который дарит ощущение тепла и присутствия.

Коты способствуют формированию особой эмоциональной связи с человеком. Забота о любимце помогает отвлечься от тревожных мыслей, создает ощущение ответственности и стабильности. Кроме того, животные могут помогать людям с повышенной тревожностью или эмоциональным истощением, что особенно актуально в условиях постоянной опасности.

Отдельную роль играет мурлыканье котов, которое имеет успокаивающий эффект. Его частота, по данным исследований, может способствовать расслаблению и даже снижать риски сердечно-сосудистых проблем. Именно поэтому пребывание рядом с котом часто воспринимается как своеобразная форма эмоциональной поддержки, которая помогает переживать сложные периоды.

