Експерти American Kennel Club назвали собак, які найкраще підходять для цього.

Яку собаку обрати літнім людям?

Собаки не лише дарують емоційну підтримку, а й допомагають підтримувати щоденну активність і режим. За даними досліджень, люди старшого віку, які мають домашніх тварин, рідше відчувають самотність і частіше залишаються соціально активними.

Втім, експерти наголошують: ключовим фактором при виборі собаки є не вік, а стиль життя, фізична витривалість і готовність до догляду за твариною.

Фахівці радять обирати породи з врівноваженим характером, помірною потребою у фізичних навантаженнях і високою орієнтованістю на людину.

Гаванський бішон (хаванез)

Невеликий декоративний собака з м’якою шовковистою шерстю та дуже дружнім характером. Хаванези відомі своєю соціальністю, вони легко прив’язуються до господаря і люблять постійний контакт із людиною.

Ця порода не потребує інтенсивних фізичних навантажень, задовольняється короткими прогулянками та комфортно почувається у квартирі. Ідеальний варіант для тих, хто шукає лагідного та спокійного компаньйона.

Гаванський бішон (хаванез) / Фото "Канва"

Мопс

Компактний і міцний собака з характерною зовнішністю та врівноваженим темпераментом. Мопси історично були виведені як собаки-компаньйони та зберегли цю рису донині.

Мопс / Фото "Канва"

Вони не надто активні, не потребують тривалих прогулянок і легко адаптуються до спокійного ритму життя. Крім того, мопси добре ладнають з людьми та не схильні до агресії.

Англійський кокер-спанієль

Собака середнього розміру з енергійним характером, розумним поглядом і сильною прив’язаністю до власника. Вони відомі своєю слухняністю і бажанням догодити. Підходить більш активним людям похилого віку, які люблять прогулянки. Попри енергійність, ці собаки також дуже ласкаві та люблять відпочивати поруч із господарем.

Англійський кокер-спанієль / Фото "Канва"

Італійський хорт (грейхаунд)

Стрункий, елегантний і дуже ніжний собака, який любить тепло і комфорт. Часто його можна побачити, як він відпочиває поруч із власником або на колінах.

Італійський хорт (грейхаунд) / Фото "Канва"

Хоча ця порода потребує регулярних, але нетривалих прогулянок, вона не є надто активною в побуті. Ідеально підходить для спокійного домашнього життя.

Ши-тцу

Маленький, але міцний собака з довгою шерстю і дуже врівноваженим характером. Ши-тцу були виведені як домашні улюбленці та чудово почуваються у ролі компаньйонів. Вони не потребують значних фізичних навантажень, добре пристосовуються до життя у квартирі та дуже орієнтовані на людину.

Ши-тцу / Фото "Канва"

Що треба врахувати перед тим, як завести домашнього улюбленця?

Домашні улюбленці здатні суттєво змінити життя літніх людей. Вони не лише дарують емоційну підтримку, а й допомагають залишатися активними, підтримувати щоденний режим і відчувати свою потрібність. Особливо це важливо для тих, хто живе на самоті або має обмежене коло спілкування.

Дослідження American Humane Society показують, що контакт із тваринами зменшує відчуття самотності, знижує рівень стресу та позитивно впливає на серцево-судинну систему. Навіть просте спілкування з улюбленцем (погладжування чи гра) може знизити артеріальний тиск і покращити настрій.

Собаки також стимулюють до активності. Наприклад, регулярні прогулянки з улюбленцем допомагають підтримувати фізичну форму та сприяють соціалізації, адже під час вигулу люди частіше знайомляться і спілкуються.

Втім, разом із перевагами з’являється і відповідальність. Собаки потребують регулярних прогулянок, догляду, уваги та витрат на харчування і ветеринарні послуги.

Фахівці радять перед тим, як заводити тварину, оцінити власні можливості – фізичні, фінансові та часові. Важливо також подумати про ситуації, коли власник не зможе доглядати за улюбленцем, наприклад, під час хвороби чи тривалої відсутності.

Окрему увагу варто приділити вибору самої тварини. Для літніх людей часто краще підходять дорослі або спокійні тварини, адже цуценята можуть бути надто активними та вимагати більше сил і часу.

Чи варто заводити тварину після 50 років?

Все більше людей після 50 років замислюються над тим, чи варто заводити домашнього улюбленця, і дослідження свідчать, що вік сам по собі не є перешкодою.

За даними University of Michigan, 83% людей віком 50+ відзначають, що тварини допомагають їм відчувати мету в житті та покращують емоційний стан. Експерти наголошують, що домашні улюбленці можуть знижувати рівень стресу, допомагати боротися із самотністю та стимулювати фізичну активність.

Водночас перед таким рішенням варто врахувати фінансові витрати, стан здоров’я та готовність доглядати за твариною. Фахівці радять також заздалегідь подумати про майбутнє улюбленця і можливу допомогу з боку близьких, щоб зробити рішення максимально зваженим.