Бізнес уже активно підлаштовується під новий попит, пропонуючи спеціальні товари та аксесуари. Про це пише KURAZH.

Дивіться також Яку породу собак намагались знищити радянська влада та нацисти

Як у Китаї заводять курей замість котів і собак?

У Китаї дедалі більше жителів великих міст обирають курей і півнів як домашніх тварин. Така тенденція особливо помітна в мегаполісах, де традиційні улюбленці – собаки та коти – поступово втрачають популярність серед частини населення.

Власники пернатих запевняють, що кури можуть бути не менш прив’язаними до людей, ніж інші домашні тварини. За їхніми словами, ці птахи здатні впізнавати господаря, реагувати на увагу та навіть демонструвати своєрідну "емоційну поведінку".

Крім того, у міських умовах дедалі частіше можна побачити, як курей вигулюють у спеціальних візках або на руках, що ще кілька років тому здавалося б дивиною.

Однією з ключових причин популярності курей є економічний фактор. Утримання таких тварин обходиться значно дешевше, ніж догляд за собаками чи котами. Пернаті не потребують дорогого корму, складного ветеринарного догляду чи спеціальних умов утримання.

Також важливу роль відіграє їхня здатність швидко адаптуватися до життя у квартирі або приватному будинку. Власники зазначають, що кури не створюють значного шуму (особливо якщо йдеться не про півнів), а також можуть приносити користь – наприклад, нести яйця.

Окрім практичних переваг, люди відзначають і психологічний аспект: спілкування з тваринами допомагає знижувати рівень стресу, а незвичність таких улюбленців додає позитивних емоцій у повсякденне життя.

Як бізнес реагує на нову моду?

Зростання популярності курей як домашніх тварин швидко підхопив бізнес. На ринку з’являється дедалі більше спеціалізованих товарів для пернатих улюбленців.

Зокрема, виробники пропонують підгузки, щоб утримувати чистоту в оселі, а також одяг і аксесуари: від капелюхів і шапочок до взуття.

Таким чином, кури поступово перетворюються не лише на домашніх тварин, а й на частину модної культури. Окремі компанії навіть розробляють спеціальні переноски та візки для вигулу, що ще більше закріплює тренд на "урбаністичних" пернатих улюбленців.

24 Канал зібрав найпопулярніші товари для курей на китайських маркетплейсах.

Популярні речі для курей / Скриншот Joom, Aliexpress

Експерти зазначають, що популярність незвичних домашніх тварин часто зростає у великих містах, де люди шукають альтернативу класичним варіантам. Водночас питання гігієни, шуму та умов утримання можуть стримувати масове поширення такого тренду.

Чи популярні кури як домашні улюбленці в Україні?

В Україні кури поки що не стали масовими домашніми улюбленцями, як це спостерігається в деяких країнах, однак подібні історії з’являються дедалі частіше. Зокрема, як розповідає "УП. Життя" 28-річна львів’янка Оксана вже кілька років живе у квартирі разом із куркою Рижулею та півнем Тупіком.

За її словами, такі улюбленці можуть дарувати не менше емоцій, ніж традиційні коти чи собаки.

Вони – моя розрада і доза пернатого кайфу. Після важкого дня я можу залишити телефон, прийти до Тупіка і Рижулі, проводити з ними час і мені так добре,

– розповідає дівчина.

Оксана та її улюбленці / Фото "УП.Життя"

Оксана зазначає, що кури невибагливі у догляді та легко адаптуються до життя у квартирі. Вона облаштувала для них спеціальне місце для сну у ванній кімнаті, а вдень птахи вільно пересуваються помешканням.

Для уникнення незручностей господарка використовує спеціальні "памперси", а також пристрій, який приглушує кукурікання півня. Попри незвичність такого вибору, дівчина запевняє, що утримувати курей значно дешевше, ніж інших домашніх тварин.

"Я завжди жартую, що у мене безвідходне виробництво", – каже вона, пояснюючи, що птахи їдять більшість залишків їжі.

Подібні історії свідчать про поступову зміну ставлення українців до домашніх улюбленців, хоча цей тренд залишається нішевим. Експерти зазначають, що популярність таких тварин обмежується умовами проживання та звичками суспільства. Водночас приклади на кшталт Оксани показують, що кури можуть бути повноцінними домашніми улюбленцями навіть у міських квартирах.

Яких ще незвичних улюбленців заводять українці?

В Україні дедалі більше людей обирають екзотичних тварин замість традиційних котів і собак. Серед популярних улюбленців: пітони, сурикати, їжаки, ящірки, павичі та ігуани.

Часто українці шукають незвичних тварин через інтерес до екзотики або бажання виділитися. Водночас такі улюбленці потребують значно складнішого догляду, ніж звичайні домашні тварини.

Наприклад, рептиліям необхідні спеціальні тераріуми з контролем температури, освітлення та вологості. Деякі види, як-от сурикати, вимагають постійної уваги та соціальної взаємодії.

Експерти наголошують, що утримання екзотичних тварин – це велика відповідальність і потребує попередньої підготовки. Попри це, інтерес до таких улюбленців в Україні поступово зростає.