Попри незвичність, такі тварини потребують особливого догляду та відповідальних умов утримання. Журналісти 24 Каналу зібрали декілька найекзотичніших домашніх улюбленців українців.

Яких нетрадиційних тварин мають українці?

Попит на екзотичних домашніх тварин в Україні поступово зростає. Частина людей шукає унікальних улюбленців, інші – цікавляться рептиліями чи незвичними видами.

Пітон

Пітони – одні з найпопулярніших екзотичних рептилій для домашнього утримання. Вони не є отруйними, однак можуть досягати значних розмірів, тому потребують просторого тераріуму та контролю температури.

Пітон / Скриншот "Тредс"

Харчуються здебільшого гризунами, а годування відбувається нечасто (раз на кілька тижнів). Власники цінують їх за спокійний характер, але така тварина підходить лише досвідченим людям.

Сурикат

Сурикати – дуже соціальні та активні тварини, які швидко прив’язуються до людей. Вони люблять увагу, ігри та постійний контакт, тому не підходять тим, хто мало часу проводить вдома. У квартирі для них потрібно створити безпечний простір, адже вони люблять досліджувати територію. Водночас сурикати можуть бути досить вибагливими у догляді та харчуванні.

Сурикат / Скриншот "Тредс"

Їжак

Домашні їжаки, зокрема африканські карликові, стали популярними завдяки компактності та незвичному вигляду. Вони ведуть нічний спосіб життя, тому активні переважно у темний час доби.

Їжак / Скриншот "Тредс"

Їжаки потребують спеціального корму, тепла та чистого середовища. Попри милий вигляд, вони не завжди люблять частий контакт із людьми.

Ящірка

Ящірки – одна з найпоширеніших груп екзотичних тварин для дому, серед яких популярні гекони та агами. Вони не потребують постійної уваги, але дуже залежні від умов утримання. Для них важливі правильне освітлення, температура та вологість у тераріумі. Харчуються комахами або рослинною їжею залежно від виду.

Ящірка / Скриншот "Тредс"

Павич

Павичів іноді утримують у приватних будинках або на великих подвір’ях. Це декоративні птахи, відомі своїм яскравим хвостом і ефектною поведінкою.

Павич / Скриншот "Тредс"

Вони потребують простору, адже не підходять для утримання у квартирі. Крім того, павичі можуть бути гучними, що варто враховувати перед їх придбанням.

Ігуана

Ігуани – великі травоїдні рептилії, які можуть виростати до півтора метра. Вони потребують просторого тераріуму з ультрафіолетовим освітленням та стабільною температурою. Раціон складається переважно з овочів і зелені. Ігуани можуть звикати до людини, але потребують часу та правильного підходу у взаємодії.

Ігуана / Скриншот "Тредс"

Що варто знати перед тим, як заводити екзотичну тварину?

Популярність екзотичних тварин в Україні та світі зростає: дедалі частіше у квартирах і приватних будинках з’являються ігуани, змії, хамелеони та навіть павуки. Однак фахівці ScientistMan застерігають: такі улюбленці потребують значно складнішого догляду, ніж традиційні коти чи собаки.

Головна проблема полягає в тому, що екзотичні види не адаптовані до життя поруч із людиною і мають зовсім інші потреби. Зокрема, для них критично важливо відтворити природне середовище – із правильним рівнем температури, вологості та освітлення. Навіть незначні відхилення можуть призвести до стресу або серйозних захворювань.

Окрему складність становить харчування: якщо травоїдні ще можуть споживати рослинну їжу та добавки, то хижі тварини часто потребують спеціального або навіть живого корму.

Ще однією особливістю є поведінка. Багато екзотичних тварин не прагнуть контакту з людиною і не стають "домашніми" у звичному сенсі. Вони можуть залишатися настороженими або стресовими навіть після тривалого життя в неволі. Крім того, власники натрапляють на багато труднощів: знайти ветеринара для екзотичних тварин складніше, а витрати на утримання значно вищі.

Також проблемою може стати перетримка під час поїздок чи відпусток. Експерти наголошують: рішення завести такого улюбленця має бути виваженим, адже це довгострокова відповідальність, яка потребує знань, часу та ресурсів.

