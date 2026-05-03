Ба більше, дослідження показують, що тварини можуть позитивно впливати на якість життя у старшому віці. Про це пише Kurazh.

Чи варто заводити тваринку після 50 років?

Питання про те, чи варто заводити домашню тварину після 50 років, дедалі частіше постає серед людей середнього та старшого віку. Основні сумніви пов’язані з фінансовими витратами, фізичними можливостями та страхом, що улюбленець може пережити свого власника.

Втім, фахівці наголошують: сам по собі вік не є визначальним фактором. Рішення залежить передусім від стану здоров’я, способу життя та готовності брати відповідальність.

Утримання тварини дійсно потребує витрат. Щомісячні витрати на корм можуть становити від кількох сотень до понад тисячі гривень залежно від розміру та потреб улюбленця. Додатково слід враховувати регулярні візити до ветеринара та можливе лікування.

Ще один важливий аспект – фізичний стан. Догляд за твариною, особливо собакою, потребує активності: прогулянок, уваги, часу. Водночас багато людей залишаються активними й після 60 – 70 років, тому це питання індивідуальне. У разі потреби варто заздалегідь продумати підтримку (наприклад, допомогу родичів).

Домашні тварини часто стають джерелом емоційної підтримки. Після виходу на пенсію, коли змінюється ритм життя, улюбленець може допомогти структурувати день і додати сенсу повсякденним справам. Спілкування з твариною зменшує відчуття самотності, сприяє кращому емоційному стану та навіть стимулює фізичну активність. Експерти підкреслюють: якщо є бажання і можливості, не варто відмовляти собі у цьому досвіді лише через вік.

Один із головних страхів – що станеться з твариною в майбутньому. Фахівці радять заздалегідь обговорити це з родиною або близькими. Такий підхід дозволяє зняти частину тривоги та зробити рішення більш зваженим.

Дослідження показали неймовірні результати: що відомо?

Дані Мічиганського університету підтверджують: домашні тварини можуть відігравати важливу роль у житті людей старшого віку.

Згідно з опитуванням:

55% людей віком 50+ мають домашніх улюбленців

83% зазначають, що тварина дає їм відчуття мети

71% кажуть, що улюбленці допомагають насолоджуватися життям

70% відчувають більший соціальний зв’язок

63% повідомляють про зниження стресу

Крім того, тварини допомагають: підтримувати фізичну активність дотримуватися режиму дня легше справлятися з емоційними труднощами.

Попри очевидні переваги, дослідження також показало виклики: 31% власників вважають, що тварина створює фінансове навантаження частина людей відмовляється від улюбленців через брак часу, здоров’я або коштів

Цікаво, що у 2025 році люди частіше говорять про відчуття "мети" від тварини, але дещо рідше – про інші емоційні переваги, ніж у 2018 році. Водночас зросло відчуття фінансового навантаження.

Науковиця Алессандра Буя також підкреслює, що сучасні медичні дослідження підтверджують, що спілкування з домашніми тваринами має відчутний позитивний вплив на здоров’я людей старшого віку.

Передусім ідеться про зниження рівня стресу: контакт з улюбленцем допомагає стабілізувати емоційний стан і зменшити тривожність. Також тварини сприяють покращенню настрою, адже дають відчуття підтримки, прихильності та щоденної радості.

Власники собак, зокрема, більше рухаються, адже регулярні прогулянки допомагають підтримувати фізичну активність і серцево-судинне здоров’я. Крім того, турбота про улюбленця формує відчуття мети й структурує день, що особливо важливо після виходу на пенсію.

Які породи собак можуть підійти людям старшого віку?