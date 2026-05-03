Более того, исследования показывают, что животные могут положительно влиять на качество жизни в старшем возрасте. Об этом пишет Kurazh.

Стоит ли заводить животное после 50 лет?

Вопрос о том, стоит ли заводить домашнее животное после 50 лет, все чаще возникает среди людей среднего и старшего возраста. Основные сомнения связаны с финансовыми затратами, физическими возможностями и страхом, что любимец может пережить своего владельца.

Впрочем, специалисты отмечают: сам по себе возраст не является определяющим фактором. Решение зависит прежде всего от состояния здоровья, образа жизни и готовности брать ответственность.

Содержание животного действительно требует затрат. Ежемесячные расходы на корм могут составлять от нескольких сотен до более тысячи гривен в зависимости от размера и потребностей любимца. Дополнительно следует учитывать регулярные визиты к ветеринару и возможное лечение.

Еще один важный аспект – физическое состояние. Уход за животным, особенно собакой, требует активности: прогулок, внимания, времени. В то же время многие люди остаются активными и после 60 – 70 лет, поэтому этот вопрос индивидуален. В случае необходимости стоит заранее продумать поддержку (например, помощь родственников).

Домашние животные часто становятся источником эмоциональной поддержки. После выхода на пенсию, когда меняется ритм жизни, любимец может помочь структурировать день и добавить смысла повседневным делам. Общение с животным уменьшает чувство одиночества, способствует лучшему эмоциональному состоянию и даже стимулирует физическую активность. Эксперты подчеркивают: если есть желание и возможности, не стоит отказывать себе в этом опыте только из-за возраста.

Один из главных страхов – что произойдет с животным в будущем. Специалисты советуют заранее обсудить это с семьей или близкими. Такой подход позволяет снять часть тревоги и сделать решение более взвешенным.

Исследования показали невероятные результаты: что известно?

Данные Мичиганского университета подтверждают: домашние животные могут играть важную роль в жизни людей старшего возраста.

Согласно опросу:

55% людей в возрасте 50+ имеют домашних любимцев

83% отмечают, что животное дает им ощущение цели

71% говорят, что любимцы помогают наслаждаться жизнью

70% чувствуют большую социальную связь

63% сообщают о снижении стресса

Кроме того, животные помогают: поддерживать физическую активность соблюдать режим дня легче справляться с эмоциональными трудностями.

Несмотря на очевидные преимущества, исследование также показало вызовы: 31% владельцев считают, что животное создает финансовую нагрузку часть людей отказывается от любимцев из-за нехватки времени, здоровья или средств

Интересно, что в 2025 году люди чаще говорят об ощущении "цели" от животного, но несколько реже – о других эмоциональных преимуществах, чем в 2018 году. В то же время возросло ощущение финансовой нагрузки.

Ученая Алессандра Буя также подчеркивает, что современные медицинские исследования подтверждают, что общение с домашними животными имеет ощутимое положительное влияние на здоровье людей старшего возраста.

Прежде всего речь идет о снижении уровня стресса: контакт с любимцем помогает стабилизировать эмоциональное состояние и уменьшить тревожность. Также животные способствуют улучшению настроения, ведь дают ощущение поддержки, привязанности и ежедневной радости.

Владельцы собак, в частности, больше двигаются, ведь регулярные прогулки помогают поддерживать физическую активность и сердечно-сосудистое здоровье. Кроме того, забота о питомце формирует ощущение цели и структурирует день, что особенно важно после выхода на пенсию.

Какие породы собак могут подойти людям старшего возраста?