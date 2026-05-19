Трогательным видео с камер наблюдения поделились на странице alieyubogluofficial в Instagram.

Как кот приходит на сеанс объятий в магазин?

На кадрах видно, как пушистик на самом деле даже тянется лапками к своему компаньону. Продавец магазина в Ризе отвечает котику взаимностью – они с любовью обнимаются на кассе.

Такой ритуал, очевидно, происходит далеко не впервые, ведь, как заметно, для его героев объятия уже стали абсолютно привычными. И камера зафиксировала не одну, а несколько подобных трепетных ситуаций.

А котику перепадают не только объятия – молодой человек хорошенько гладит и ласкает своего постоянного клиента.

Что писали в сети?

Ролик собрал десятки тысяч просмотров всего за сутки, в комментариях же люди активно обсуждали эту милую парочку. Пользователи отмечали, что в мире сейчас так много грустных моментов, а это видео стало лучиком позитива в их лентах.

"Ой, а какой это магазин? Так захотелось обнять этого парня. Пусть Бог пошлет тебе таких же добрых и милосердных людей", – высказались в сети.

Многие предполагали, что кот продолжает приходить, потому что чувствует полную безопасность рядом с продавцом. Другие же шутили, что четвероногий сделал этому магазину чудесную рекламу своими регулярными визитами.

Любовь не имеет языка – вот ее настоящее проявление,

– написал один из комментаторов.

Любят ли коты обниматься?

В общем, наблюдения показывают, что большинство мурчиков не слишком любит объятия. Одно из исследований, в котором изучали уровень окситоцина у женщин после взаимодействия с котами, учитывало объятия как один из критериев.

В то же время, как пишут на странице Catster, не все объятия были добровольными для животных. Это свидетельствует о том, что многие коты не воспринимают внезапные объятия положительно. Однако пушистики имеют индивидуальный характер, и некоторые из них вполне хорошо относятся к таким проявлениям внимания.



С котами надо сохранять субординацию / Фото Unsplash

Часть мурлык даже получает от этого удовольствие, отвечая мурлыканьем, лаской, вылизыванием или желанием прижаться. Считается, что определенные породы, в частности шотландские вислоухие, регдолы или сфинксы, чаще благосклонно относятся к объятиям, однако даже в пределах одной породы реакция может быть разной.

К слову, сфинксы заметно отличаются от большинства кошек своим почти полным отсутствием шерсти – довольно необычной чертой для млекопитающих. Несмотря на изысканную и даже аристократическую внешность, эти животные имеют веселый, игривый характер и порой демонстрируют поведение, больше похожее на собачье, чем на кошачье.

Ветеринарка Сандра Митчелл в материале для PetMD объяснила, что любовь или неприятие объятий зависит от нескольких факторов. Например, важную роль играет ранний опыт: котята, которых с детства часто брали на руки, обычно легче привыкают к физическому контакту, тогда как взрослые животные, особенно те, что раньше жили на улице, могут относиться к этому настороженно.



Не все коты любят обниматься / Фото Unsplash

Значение имеет и способ, которым человек подходит к коту. Если резко схватить животное или напугать его неожиданным контактом, реакция вряд ли будет положительной. Зато спокойный подход – сначала поглаживание или легкое почесывание, а уже потом осторожные объятия – может восприниматься лучше.

Понять, нравятся ли мурчику объятия, можно по языку тела. Если любимцу комфортно, он может мурлыкать, прижиматься, тереться головой или даже расслабленно лежать рядом.

Если же животному неприятно, оно будет пытаться вырваться, отворачиваться, дергать хвостом, прижимать уши или даже рычать.

Иногда кот замирает, что ошибочно можно принять за спокойствие, хотя на самом деле это признак стресса. Главное правило – не принуждать кота к контакту. Если он демонстрирует дискомфорт, лучше отпустить его и выбирать другие способы проявления заботы: ласковые поглаживания, вычесывание или угощение.

Почему коты лезут к лицу людей?

Четвероногие по-разному общаются с людьми, и прикосновения лапкой к лицу могут иметь несколько причин. По словам ветеринара Марты Видаль-Абарк, такое поведение не всегда означает желание поиграть.

Часто мурлыки касаются лица, чтобы "обозначить" человека как своего – на лапах у них есть железы с феромонами, помогающие демонстрировать доверие и привязанность. Иногда это может означать следующее: