Веселим і милим відео поділилися на сторінці brody.and.the.flo у TikTok.

Що відомо про папуг-балакунів?

Якби у світі домашніх улюбленців вручали нагороду за найбільш балакучого "базіку", папуги точно були б серед лідерів. І хоч хочеться віддати першість какаду, цього разу вони поступаються – як і ара, які взагалі заслуговують окремої номінації.

Беззаперечним фаворитом можна назвати Броді – харизматичного папугу з цілим набором талантів. Цей пернатий "поганець" давно відомий своєю здатністю копіювати все підряд: чужі розмови, секрети, випадково почуті фрази – усе, що тільки спаде йому на думку.

До слова, папуги можуть копіювати також лайку, яку переймають від господарів.

Щоправда, для родини Броді це іноді проблема, адже він майстерно "зливає" почуте, а цього разу розповів таємниці навіть під час уявної телефонної розмови. Навіть серед жовтошийних амазонів Броді – справжня зірка.

Папужка розповідає секрети: дивіться кумедне відео

Його щоденні "виступи" миттєво підіймають настрій: спершу змушують сміятися, а потім дивуватися, наскільки ж він кмітливий. Цей "офіційний чемпіон з балакучості" завжди викладається на максимум.

Коли хочеться гарного настрою чи навіть імпровізованої "пісні", Броді завжди готовий влаштувати яскраве й кумедне шоу.

До слова, у BBC Earth розповіли, що папуги належать до найрозумніших птахів у світі й спілкуються за допомогою складної системи звуків. Вони навчаються "мови" своєї зграї, наслідуючи інших, тому здатні відтворювати майже будь-які звуки, зокрема й людську мову. На відміну від людей, у них немає голосових зв'язок чи губ – звуки утворюються завдяки спеціальному органу, сиринксу, який розташований біля основи трахеї й є унікальним для птахів.

Цікаво й те, що папуга в середньому живе близько 35 років, але окремі особини можуть доживати до 70 – 80 і навіть понад 100 років. Вчені вважають, що довголіття папуг пов'язане з їхнім розвиненим інтелектом – види з більшим мозком зазвичай живуть довше.

