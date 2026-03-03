Про це йдеться в матеріалі Britannica. Там зазначають, що у світі існує близько 330 видів папуг. А їхні навички до "розмови" потребують особливої уваги власників.
Які папуги вміють говорити?
- Африканський сірий папуга (Жако)
Найздібнішим до відтворення людської мови вважається африканський сірий папуга (Psittacus erithacus). Його надзвичайна точність у копіюванні слів зробила цей вид символом "балакучості" серед птахів.
Здатність говорити в Жако пов'язана з їхньою соціальною природою. У дикій природі папуги спілкуються звуками, підтримують зв'язок у зграї, позначають територію та зміцнюють соціальні зв'язки.
При цьому в домашніх умовах африканські сірі папуги сприймають людей як частину своєї "зграї" й активно взаємодіють із ними за допомогою голосу.
До того ж фахівці з The Spruce Pets, спираючись на наукові дослідження розповідають, що Жако здатні вживати слова доречно й навіть підтримувати прості "розмови". Втім, це не обов'язково означає повне розуміння змісту сказаного. У будь-якому разі така мовна майстерність формується роками терплячого навчання й постійної практики.
Цікаво, що власники пернатих частенько діляться в мережі досягненнями своїх улюбленців. Так, папуга Жако на ім'я Ляля навіть має особисту сторінку в TikTok, де ділиться з аудиторією своїми роздумами.
Як говорить папуга Жако: дивіться відео
- Амазонський папуга
Папуги роду Amazona також добре копіюють людську мову. Багато амазонських папуг говорять дуже чітко й мають приємний тембр голосу. Їхня природна потреба в спілкуванні, ймовірно, і спонукає наслідувати людську мову.
Амазонський папуга може розмовляти / Фото Unsplash
Це кмітливі, енергійні птахи, які люблять бути в центрі уваги, тісно прив'язуються до господаря та потребують багато контакту й простору для ігор.
- Папуга Ара
Ари зазвичай менш балакучі, ніж деякі інші пернаті, але вони також уміють копіювати слова. Окремі види, зокрема синьо-жовтий Ара, засвоюють лексику легше за інших.
Папуги Ара люблять спілкування / Фото Unsplash
Хоч їхня вимова не завжди чітка, ари загалом дуже гучні, тож будьте готові до постійного "спілкування" навіть якщо воно не завжди зрозуміле людині.
- Какаду
Ці пернаті зазвичай не належать до найкращих "мовців", однак здатні вивчити окремі слова й короткі фрази. Вони надзвичайно товариські та ласкаві птахи, інколи навіть занадто залежні від уваги, тому власникам доводиться щодня приділяти їм багато часу.
Какаду теж можуть розмовляти / Фото Unsplash
Водночас тісний емоційний зв'язок із людиною робить какаду охочими до навчання різних трюків, зокрема й відтворенню мовлення.
Серед менших видів вирізняються також хвилясті папужки (Melopsittacus undulatus) та кільчасті папуги (Psittacula krameri).
Крім того, майна гірська (Gracula religiosa), що мешкає в Південній Азії, славиться потужними вокальними можливостями, хоча й належить не до папуг, а до іншого ряду птахів.
За якими ознаками визначити емоційний стан папужки?
Фахівці розповіли, що задоволений птах часто щебече, свистить або ж розмовляє. Це спокійні, різноманітні звуки, що свідчать про емоційний комфорт.
Про хороше самопочуття пернатого свідчить і те, що він літає або перестрибує між жердинками, грається, досліджує простір.
