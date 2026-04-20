Веселым и милым видео поделились на странице brody.and.the.flo в TikTok.

Что известно о попугаях-разговорчиках?

Если бы в мире домашних любимцев вручали награду за наиболее разговорчивого "болтуна", попугаи точно были бы среди лидеров. И хоть хочется отдать первенство какаду, в этот раз они уступают – как и ара, которые вообще заслуживают отдельной номинации.

Безоговорочным фаворитом можно назвать Броди – харизматичного попугая с целым набором талантов. Этот пернатый "плохиш" давно известен своей способностью копировать все подряд: чужие разговоры, секреты, случайно услышанные фразы – все, что только придет ему в голову.

К слову, попугаи могут копировать также лайку, которую перенимают от хозяев.

Правда, для семьи Броди это иногда проблема, ведь он мастерски "сливает" услышанное, а на этот раз рассказал тайны даже во время воображаемого телефонного разговора. Даже среди желтошейных амазонов Броди – настоящая звезда.

Попугайчик рассказывает секреты: смотрите забавное видео

Его ежедневные "выступления" мгновенно поднимают настроение: сначала заставляют смеяться, а потом удивляться, насколько же он сообразительный. Этот "официальный чемпион по болтливости" всегда выкладывается на максимум.

Когда хочется хорошего настроения или даже импровизированной "песни", Броди всегда готов устроить яркое и забавное шоу.

К слову, у BBC Earth рассказали, что попугаи относятся к самым умным птицам в мире и общаются с помощью сложной системы звуков. Они учатся "языку" своей стаи, подражая другим, поэтому способны воспроизводить почти любые звуки, в том числе и человеческую речь. В отличие от людей, у них нет голосовых связок или губ – звуки образуются благодаря специальному органу, сиринксу, который расположен у основания трахеи и является уникальным для птиц.

Интересно и то, что попугай в среднем живет около 35 лет, но отдельные особи могут доживать до 70 – 80 и даже более 100 лет. Ученые считают, что долголетие попугаев связано с их развитым интеллектом – виды с большим мозгом обычно живут дольше.

