Происходит это частенько в особо эмоциональных ситуациях. О том, почему попугаи матерятся в интервью для РБК-Украина рассказала орнитолог Наталья Атамась.

Как попугаи перенимают от людей ругань и почему так любят ее использовать?

Специалист объяснила, что пернатые любимцы вообще не понимают человеческую речь, а всего-навсего подражают звуки благодаря анатомии. По ее словам, попугаи – это высокоинтеллектуальные птицы, которые активно реагируют на окружающую среду и могут воспроизводить различные звуки, в том числе и лайку. Они едва ли не лучше всех животных могут имитировать нашу речь.

Если птица постоянно слышит человеческую речь, она способна запоминать и повторять отдельные слова или фразы. Однако это не означает, что она овладевает речью в человеческом понимании, и разные виды пернатых имеют неодинаковые способности к имитации.

Есть теория, что попугаи лучше усваивают мат, потому что это эмоционально окрашенная лексика. То есть в социально напряженной ситуации, когда люди шумят, нервничают, кричат – попугаи быстрее запоминают звуки,

– отметила Наталья Атамась.

Интересно! В 2020 году британский зоопарк Lincolnshire Wildlife Park принял пять африканских серых попугаев, которые уже умели ругаться. Со временем их стало восемь, и птицы начали активно сыпать нецензурщиной на посетителей, чем сначала даже развлекали публику. По словам руководителя парка Стива Николса, попугаи ругались, чтобы вызвать смех или удивление, что только подталкивало их повторять это снова.

Как развить "разговорчивость" попугая?

Механизм воспроизведения человеческой речи объясняется особенностями анатомии попугаев. Они имеют мускулистый язык, что помогает формировать сложные звуки, а также специальный голосовой орган – сиринкс, который позволяет точно моделировать звуковые колебания. Сочетание развитого сиринкса и языка и обеспечивает способность имитировать человеческую речь.

При условии настойчивого обучения попугай может не только механически повторять слова, но и соотносить их с конкретными объектами, называть предметы, различать цвета и демонстрировать понимание значения отдельных слов. Однако таких результатов можно достичь только благодаря регулярной и системной работе с птицей.

Чтобы попугай начал связывать слова с конкретными ситуациями, нужна последовательная практика. Например, фразу вроде "Привет, как дела" следует произносить каждый раз, когда кто-то заходит в комнату, и тогда птица постепенно будет ассоциировать ее с определенным событием.

К слову, заметных успехов в риторике достигла попугайчик Ляля, которая уже стала звездой ТикТока. Она активно изучает новые слова и любит общаться со своей владелицей.

По каким признакам понять эмоциональное состояние пернатого?