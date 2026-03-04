Стається це частенько в особливо емоційних ситуаціях. Про те, чому папуги матюкаються в інтерв'ю для РБК-Україна розповіла орнітологиня Наталія Атамась.

Як папуги переймають від людей лайку та чому так люблять її використовувати?

Фахівчиня пояснила, що пернаті улюбленці загалом не розуміють людську мову, а всього-на-всього наслідують звуки завдяки анатомії. За її словами, папуги – це високоінтелектуальні птахи, які активно реагують на довкілля і можуть відтворювати різні звуки, зокрема й лайку. Вони чи не найкраще з усіх тварин можуть імітувати нашу мову.

Якщо птах постійно чує людську мову, він здатен запам'ятовувати та повторювати окремі слова чи фрази. Однак це не означає, що він опановує мову в людському розумінні, і різні види пернатих мають неоднакові здібності до імітації.

Є теорія, що папуги краще засвоюють матюки, бо це емоційно забарвлена лексика. Тобто у соціально напруженій ситуації, коли люди галасують, нервуються, кричать – папуги швидше запам'ятовують звуки,

– зауважила Наталія Атамась.

Цікаво! У 2020 році британський зоопарк Lincolnshire Wildlife Park прийняв п'ять африканських сірих папуг, які вже вміли лаятися. Згодом їх стало вісім, і птахи почали активно сипати нецензурщиною на відвідувачів, чим спершу навіть розважали публіку. За словами керівника парку Стіва Ніколса, папуги лаялися, щоб викликати сміх чи здивування, що лише підштовхувало їх повторювати це знову.

Як розвинути "балакучість" папуги?

Механізм відтворення людської мови пояснюється особливостями анатомії папуг. Вони мають м'язистий язик, що допомагає формувати складні звуки, а також спеціальний голосовий орган – сірінкс, який дозволяє точно моделювати звукові коливання. Поєднання розвиненого сірінксу та язика й забезпечує здатність імітувати людське мовлення.

За умови наполегливого навчання папуга може не лише механічно повторювати слова, а й співвідносити їх із конкретними об'єктами, називати предмети, розрізняти кольори та демонструвати розуміння значення окремих слів. Проте таких результатів можна досягти лише завдяки регулярній і системній роботі з птахом.

Щоб папуга почав пов'язувати слова з конкретними ситуаціями, потрібна послідовна практика. Наприклад, фразу на кшталт "Привіт, як справи" варто вимовляти щоразу, коли хтось заходить до кімнати, і тоді птах поступово асоціюватиме її з певною подією.

До слова, помітних успіхів у риториці досягла папужка Ляля, яка вже стала зіркою ТікТоку. Вона активно вивчає нові слова й полюбляє спілкуватися зі своєю власницею.

