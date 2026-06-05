Милого рыжего котика владелица показала на странице ellaknott в TikTok.

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Что известно об абиссинском коте?

Речь идет о коте по имени Коджей, который живет вместе со своей хозяйкой Эллой Нотт. Благодаря рыжеватому меху и характерной внешности он удивительно похож одновременно и на белку, и на маленького львенка.

Недавно хозяйка сняла его на видео во время прогулки на солнце, и кадры быстро привлекли внимание пользователей сети.

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Коджей невероятно красиво позирует на солнышке: смотрите видео

Впрочем, популярность Коджея объясняется не только его внешностью. Кот имеет очень забавный характер: любит лежать вверх лапами, с удовольствием гуляет на поводке и охотно исследует новые места.

Его владелица регулярно выводит его на прогулки, и животное уже давно привыкло к таким приключениям. По словам Эллы, Коджей практически ничего не боится и с интересом относится ко всему новому.

Она часто придумывает для него необычные занятия и маршруты для прогулок, и до сих пор ей почти не удавалось найти то, что ему не нравится. Разве что праздничный костюм на день рождения вызвал у кота определенное удивление. Хотя, судя по фото, выглядел он в нем просто великолепно.

Чем особенные абиссинцы?

Происхождение абиссинских котов до сих пор остается предметом дискуссий. Существует популярная версия, что эта порода берет свое начало еще со времен Древнего Египта, где котов почитали как священных животных и связывали с фараонами и религиозными верованиями.

Впрочем, убедительных доказательств этой теории нет. Среди возможных мест происхождения породы также называют Абиссинию (современную Эфиопию) и страны Юго-Восточной Азии. Поэтому настоящая история абиссинских кошек остается загадкой.

Абиссинские коты не относятся к редким породам, однако о них знают далеко не все. Они имеют стройное телосложение, короткую шерсть с характерным зональным окрасом, большие уши и выразительные глаза. Представители этой породы славятся ласковым характером, независимостью, изобретательностью и любовью к приключениям.

Этих мурлык, кстати, считают одними из самых умных. Исследователи определили и другие породы кошек, которые отличаются своим интеллектом, быстро обучаются и адаптируются к изменениям. Среди них: