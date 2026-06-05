Милого рудого котика власниця показала на сторінці ellaknott в TikTok.

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Що відомо про абіссинського кота?

Йдеться про кота на ім'я Коджей, який живе разом зі своєю господинею Еллою Нотт. Завдяки рудуватому хутру та характерній зовнішності він дивовижно схожий одночасно і на білку, і на маленьке левеня.

Нещодавно господиня зняла його на відео під час прогулянки на сонці, і кадри швидко привернули увагу користувачів мережі.

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Втім, популярність Коджея пояснюється не лише його зовнішністю. Кіт має дуже кумедний характер: любить лежати догори лапами, із задоволенням гуляє на повідку та охоче досліджує нові місця.

Його власниця регулярно виводить його на прогулянки, і тварина вже давно звикла до таких пригод. За словами Елли, Коджей практично нічого не боїться та із цікавістю ставиться до всього нового.

Вона часто вигадує для нього незвичні заняття та маршрути для прогулянок, і досі їй майже не вдавалося знайти те, що йому не до вподоби. Хіба що святковий костюм на день народження викликав у кота певне здивування. Хоча, судячи з фото, виглядав він у ньому просто чудово.

Чим особливі абіссини?

Походження абіссінських котів досі залишається предметом дискусій. Існує популярна версія, що ця порода бере свій початок ще з часів Стародавнього Єгипту, де котів шанували як священних тварин і пов'язували з фараонами та релігійними віруваннями.

Втім, переконливих доказів цієї теорії немає. Серед можливих місць походження породи також називають Абіссінію (сучасну Ефіопію) та країни Південно-Східної Азії. Тож справжня історія абіссінських котів залишається загадкою.

Абіссінські коти не належать до рідкісних порід, однак про них знають далеко не всі. Вони мають струнку статуру, коротку шерсть із характерним зонарним забарвленням, великі вуха та виразні очі. Представники цієї породи славляться ласкавим характером, незалежністю, винахідливістю та любов'ю до пригод.

Цих мурчиків, до речі, вважають одними з найрозумніших. Дослідники визначили й інші породи кішок, які відрізняються своїм інтелектом, швидко навчаються й адаптуються до змін. Серед них: