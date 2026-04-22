К теме Братья-лабрадоры подумали, что крошечные цыплята – это их детки: видео растрогало сеть

Как собака взяла опеку над котятами?

Немецкая овчарка Кая с первого же мгновения, как увидела новорожденных котят своей "кошачьей сестры", сразу взяла на себя роль помощницы.

Она активно заботится о малышах, в частности собирает их вместе для отдыха, позволяет лазить по себе, помогает учиться ходить и даже напоминает хозяевам или кошке-маме Афине, когда время проверить малышей.

Кая абсолютно не против котят, которые лазят буквально по ней: смотрите милое видео

Хотя Афина прекрасно справляется с ролью матери, Кая стала для нее настоящей поддержкой, давая возможность иногда отдохнуть.

Собака с большой заботой относится к котятам. Хозяева говорят, что наблюдение за ними стало для нее любимой частью дня. Котята родились в конце февраля и сейчас ищут новые дома. Они уже приучены к лотку, умные и легко находят общий язык с собаками, ведь выросли в окружении любящей кошки и заботливой овчарки.

Заметим, что немецкая овчарка считается одной из самых универсальных и умных служебных пород. Это большая, сильная, подвижная собака с уравновешенным характером и высоким интеллектом. Она отмечается преданностью, уверенностью, смелостью и способностью быстро обучаться различным задачам. Главными чертами этой породы является характер и поведение: преданность семье, готовность защищать близких, выносливость и дисциплинированность.

В сети появилось немало трогательных видео, где Кая ведет хозяев показать малышей или просто проводит с ними время. Создается впечатление, что она имеет естественный родительский инстинкт – даже если это роль "приемной" или "дополнительной" мамы.

Жизнь среди целой компании котят стала для нее новой нормой, и Кая действительно выглядит как настоящая новаторка в этом.

К слову, у Wag объяснили, что собаки на самом деле иногда могут принимать брошенных или осиротевших котят и заботиться о них как о собственных детенышах.



Такое поведение объясняется сильным материнским инстинктом, особенно у самок. Они могут взять котенка в свой выводок, выкармливать его вместе со щенками, защищать и ухаживать за ним. В некоторых случаях даже собаки, которые не кормили ранее, способны начать лактацию, чтобы обеспечить малыша едой.

А бывает ли наоборот: как кошки заботятся о щенках?