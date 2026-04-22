Трепетним відео поділилися на сторінці ekasanimalplanet в TikTok.
Як собака взяла опіку над кошенятами?
Німецька вівчарка Кая з першої ж миті, як побачила новонароджених кошенят своєї "котячої сестри", одразу взяла на себе роль помічниці.
Вона активно піклується про малюків, зокрема збирає їх разом для відпочинку, дозволяє лазити по собі, допомагає вчитися ходити і навіть нагадує господарям або кішці-мамі Афіні, коли час перевірити малечу.
Хоча Афіна чудово справляється з роллю матері, Кая стала для неї справжньою підтримкою, даючи можливість іноді відпочити.
Собака з великою турботою ставиться до кошенят. Господарі кажуть, що спостереження за ними стало для неї улюбленою частиною дня. Кошенята народилися наприкінці лютого й зараз шукають нові домівки. Вони вже привчені до лотка, розумні та легко знаходять спільну мову з собаками, адже виросли в оточенні люблячої кішки та турботливої вівчарки.
Зауважимо, що німецька вівчарка вважається однією з найуніверсальніших і найрозумніших службових порід. Це велика, сильна, рухлива собака з врівноваженим характером і високим інтелектом. Вона відзначається відданістю, впевненістю, сміливістю та здатністю швидко навчатися різним завданням. Головними рисами цієї породи є характер і поведінка: відданість родині, готовність захищати близьких, витривалість і дисциплінованість.
У мережі з'явилося чимало зворушливих відео, де Кая веде господарів показати малечу або просто проводить із ними час. Складається враження, що вона має природний батьківський інстинкт – навіть якщо це роль "прийомної" чи "додаткової" мами.
Життя серед цілої компанії кошенят стало для неї новою нормою, і Кая справді виглядає як справжня новаторка в цьому.
До слова, у Wag пояснили, що собаки насправді іноді можуть приймати покинутих або осиротілих кошенят і піклуватися про них як про власних дитинчат.
Така поведінка пояснюється сильним материнським інстинктом, особливо у самок. Вони можуть взяти кошеня до свого виводку, вигодовувати його разом із цуценятами, захищати та доглядати за ним. У деяких випадках навіть собаки, які не годували раніше, здатні почати лактацію, щоб забезпечити малюка їжею.
Кішка породи мейн-кун прихистила ослаблене щеня, зігріває його та вигодовує разом зі своїми кошенятами. Загалом же фахівці розповіли, що представники цієї породи відомі дружелюбністю, розумом і здатністю добре уживатися як з людьми, так і з іншими тваринами.
А от смугаста кішка Кеке почала доглядати новонароджених цуценят, поводячись так, ніби це її власне потомство. На відео видно, як вона відпочиває на сонці разом із п'ятьма малюками, які вже сприйняли її як маму.