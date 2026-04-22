Трепетним відео поділилися на сторінці ekasanimalplanet в TikTok.

До теми Брати-лабрадори подумали, що крихітні курчатка – це їхні дітки: відео зворушило мережу

Як собака взяла опіку над кошенятами?

Німецька вівчарка Кая з першої ж миті, як побачила новонароджених кошенят своєї "котячої сестри", одразу взяла на себе роль помічниці.

Вона активно піклується про малюків, зокрема збирає їх разом для відпочинку, дозволяє лазити по собі, допомагає вчитися ходити і навіть нагадує господарям або кішці-мамі Афіні, коли час перевірити малечу.

Кая абсолютно не проти кошенят, які лазять буквально по ній

Хоча Афіна чудово справляється з роллю матері, Кая стала для неї справжньою підтримкою, даючи можливість іноді відпочити.

Собака з великою турботою ставиться до кошенят. Господарі кажуть, що спостереження за ними стало для неї улюбленою частиною дня. Кошенята народилися наприкінці лютого й зараз шукають нові домівки. Вони вже привчені до лотка, розумні та легко знаходять спільну мову з собаками, адже виросли в оточенні люблячої кішки та турботливої вівчарки.

Зауважимо, що німецька вівчарка вважається однією з найуніверсальніших і найрозумніших службових порід. Це велика, сильна, рухлива собака з врівноваженим характером і високим інтелектом. Вона відзначається відданістю, впевненістю, сміливістю та здатністю швидко навчатися різним завданням. Головними рисами цієї породи є характер і поведінка: відданість родині, готовність захищати близьких, витривалість і дисциплінованість.

У мережі з'явилося чимало зворушливих відео, де Кая веде господарів показати малечу або просто проводить із ними час. Складається враження, що вона має природний батьківський інстинкт – навіть якщо це роль "прийомної" чи "додаткової" мами.

Життя серед цілої компанії кошенят стало для неї новою нормою, і Кая справді виглядає як справжня новаторка в цьому.

До слова, у Wag пояснили, що собаки насправді іноді можуть приймати покинутих або осиротілих кошенят і піклуватися про них як про власних дитинчат.



Така поведінка пояснюється сильним материнським інстинктом, особливо у самок. Вони можуть взяти кошеня до свого виводку, вигодовувати його разом із цуценятами, захищати та доглядати за ним. У деяких випадках навіть собаки, які не годували раніше, здатні почати лактацію, щоб забезпечити малюка їжею.

А чи буває навпаки: як кішки піклуються про цуценят?