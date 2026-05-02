У деяких випадках ціна може перевищувати 4 тисячі доларів. Окремий список із найдорожчих порід собак у світі склали фахівці із The Spruce Pets, які дослідили вартість песиків на платформах для заводчиків і притулків.

Які породи собак найдорожчі?

Найбільш дорогими в грошовому еквіваленті зазвичай є рідкісні або дуже популярні породи. Висока ціна також пояснюється складністю розведення, витратами на утримання та походженням собаки.

Якщо родовід песика можна простежити на кілька поколінь назад або його батьки перемагали на виставках, це суттєво підвищує вартість.

Загалом ціни можуть сильно відрізнятися залежно від регіону, лінії розведення та інших факторів, тому перед покупкою варто вивчити ринок і переконатися в надійності заводчика.

Англійський бульдог

Серед лідерів за ціною – англійський бульдог. Ці тваринки легко впізнаються за зморшкуватою мордою та масивною статурою. Вони спокійні, лагідні й добре підходять для сімейного життя.



Англійський бульдог очолив рейтинг найдорожчих собак / Unsplash

Попри невисоку активність, їх утримання дороге через складнощі розведення: більшість цуценят з'являється на світ шляхом кесаревого розтину, що значно підвищує вартість. Так, за одного чистокровного хвостатого цієї породи часом доведеться віддати близько 4 000 – 4 250 доларів.

Французький бульдог

Не менш популярний французький бульдог – компактний, харизматичний і дуже товариський пес. Його популярність стабільно тримається на високому рівні, особливо у США.



Французький будьдог – один із найдорожчих / Unsplash

Як і в англійського бульдога, розведення ускладнене, а невеликі виводки ще більше збільшують ціну. Загалом, вартість тваринки іноді може становити 4 000 – 4 200 доларів.

Тибетський мастиф

Одна з найдорожчих і найрідкісніших порід. Це великі, могутні собаки з густою шерстю та сильними інстинктами охоронців. Вони незалежні й можуть здаватися відстороненими, але водночас дуже віддані.



Тибетський мастиф – у трійці найдорожчих порід собак у світі / Unsplash

Завдяки рідкісності та цінним родоводам його вартість зазвичай становить близько 4 000 доларів, але окремі екземпляри можуть коштувати значно більше.

Самоїд

Пухнастий білий пес із "усміхненим" виразом морди. Це енергійні, дружелюбні й витривалі собаки, які добре підходять активним родинам.



Самоїди теж недешеві / Unsplash

Їхня популярність і приваблива зовнішність формують високу ринкову вартість. Середня ціна на таких улюбленців – приблизно 3 500 – 3 750 доларів.

Бівер-тер'єр

Відносно нова декоративна порода хвостатих, яка швидко набирає популярності. Ці маленькі собаки мають яскраву триколірну шерсть, грайливий характер і високу соціальність.



Бівер-тер'єр може коштувати значних грошей / Unsplash

Через новизну та попит ціна на них залишається високою й становить 3 000 – 3 500 доларів.

Португальський водяний собака

Ця порода стала широко відомою після того, як такі собаки жили в родині президентів США. Це розумні, активні та гіпоалергенні тварини, які добре ладнають із людьми й потребують регулярних фізичних навантажень.



Португальський водяний собака – один з найдорожчих / Unsplash

За одного такого собаку можуть попросити 3 000 – 3 500 доларів.

Великий швейцарський зенненхунд

Це велика, сильна й водночас доброзичлива порода. Ці собаки історично використовувалися для роботи – перевезення вантажів і пастушої діяльності.



Швейцарські зенненхунди коштують значних грошей / Unsplash

Вони віддані господарям і потребують простору та активності. Коштувати такий пес може 3 400 – 3 450 доларів.

Ірландський вовкодав

До речі, це один із найвищих собак у світі. Попри значні розміри, це дуже лагідні й спокійні тварини, які добре підходять для сімей.



Ірландські вовкодави теж не з дешевих / Unsplash

Попри спокійний характер, його утримання дороге, а ціна – приблизно 3 000 – 3 250 доларів.

Ньюфаундленд

Ще один "гігант" із м'яким характером. Вони відомі своєю любов'ю до людей, особливо дітей, і здатністю до рятувальних робіт на воді.



Ньюфаундлендський собака – в десятці найдорожчих / Unsplash

Попри розміри, часто поводяться як "кімнатні" собаки, а коштують вони 3 000 – 3 250 доларів.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Порода вирізняється елегантністю та аристократичним походженням. Це невеликі, ніжні й дуже соціальні собаки, які легко адаптуються до різних умов життя.



Кавалер-кінг-чарльз-спанієль закриває десятку найдорожчих порід собак / Unsplash

Вони популярні, добре піддаються навчанню, але потребують регулярного догляду за шерстю, а ціна за них стартує від 3 000 доларів.

Загалом, висока ціна цих порід пояснюється сукупністю факторів: складністю розведення, популярністю, рідкістю та витратами на утримання. Тож вибір такого собаки – це не лише питання вподобань, а й серйозне фінансове рішення.

Як бути відповідальним власником собаки?

В Animal Human Society наголошують, що бути відповідальним господарем означає вміти розуміти свого улюбленця, адже він не може сказати словами про свої потреби. Важливо звертати увагу на поведінку та сигнали стресу, щоб краще реагувати на його стан і запобігати проблемам.

Не менш важливим є регулярний ветеринарний догляд:

профілактичні огляди;

вакцинація;

контроль здоров'я.

Також тварині потрібні фізична активність і розумове навантаження – це робить її щасливішою та спокійнішою. Окрім цього, необхідно приділяти улюбленцю час, увагу й турботу, створювати безпечне середовище та враховувати його характер.

Відповідальне ставлення – це терпіння, готовність вчитися й розвиватися разом із твариною, а також здатність приймати складні рішення заради її добробуту.

Хто із собак найрозумніший?

Науковці з Університету Гельсінкі дослідили 13 порід собак, одна з них продемонструвала найвищий рівень інтелекту, набравши 35 із 39 можливих балів.

До переліку найрозумніших увійшли такі породи, як:

золотистий ретривер;

шотландська вівчарка,

кокер-спанієль;

бордер-коллі.

Усі вони відзначаються високими когнітивними здібностями та здатністю до навчання.