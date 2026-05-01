Сейчас эта порода считается редкой, но постепенно восстанавливается благодаря усилиям кинологов и энтузиастов. Об этом пишет Tvaryny.

Что известно об этой породе?

Украинская овчарка – это большая служебно-пастушья собака, которая сформировалась на территории степной Украины, где на протяжении веков использовалась для охраны отар овец. Ее развитие связывают с концом XIX – началом XX века, когда на базе местных пастушьих собак и импортированных европейских пород началась селекционная работа.

Важную роль в становлении породы сыграл заповедник Аскания-Нова, где проводился отбор самых сильных и выносливых собак. Эти животные отличаются крепким телосложением, густой длинной шерстью и высоким уровнем интеллекта. Они способны самостоятельно принимать решения во время охраны отар, что делает их уникальными среди пастушьих пород.

Украинская овчарка ориентирована на одного хозяина, которого признает лидером, и демонстрирует сильную привязанность к своей семье. В то же время она сохраняет природное недоверие к посторонним, что является частью ее рабочих качеств.

Порода хорошо адаптирована к сложным климатическим условиям, включая морозы и сильные ветры. Она требует большого пространства и регулярной физической активности, поэтому лучше всего подходит для частных хозяйств или фермерских угодий. Благодаря своим качествам украинская овчарка считается одной из самых сильных охранных пород в Восточной Европе.

Почему ее пытались уничтожить?

В XX веке украинская овчарка пережила критический период, который почти привел к ее исчезновению. Одной из главных причин стало разрушение традиционного овцеводства, которое было основой существования этой породы. С исчезновением крупных частных хозяйств резко уменьшилась потребность в пастушьих собаках.

Кроме того, как отмечается в материалах Днепропетровской областной универсальной научной библиотеки, после прихода к власти в Украине советского режима, большевики объявили украинскую овчарку барской собакой и уничтожали животных вместе с их хозяевами.

По заказу Госторга СССР было уничтожено около 4 тысяч собак для получения шкур.

Как пишет Animal.Pets, некоторые энтузиасты смогли спасти часть этих животных. В 30-х годах прошлого века они привезли собак на выставку в Киев, а в 1933 году основали племенной завод в Джанкое для дальнейшего разведения породы. Начиная с 1931 года, когда была впервые описана группа похожих по фенотипу собак и издан первый стандарт, порода становится исключительно заводской, регистрируется на международном уровне, ведутся племенные книги и оформляется родословная.

Во время Второй мировой войны порода снова оказалась на грани исчезновения. Собак уничтожали как нацисты, так и отряды НКВД, которые выселяли татар с их родного полуострова. В результате племенной фонд породы был практически уничтожен. Лишь тогда, когда порода оказалась на грани исчезновения, состоялась выставка в Киеве, куда привезли немногочисленных собак, которые чудом выжили.

Дожили ли представители этой породы до наших времен?

Сегодня украинская овчарка остается редкой, но официально признанной национальной породой. В Украине действуют специализированные питомники, которые занимаются ее восстановлением и селекцией.

Лучшие представители породы сосредоточены в отдельных регионах, в частности на юге и в центре страны. Современные украинские овчарки сохраняют свои природные охранные качества, выносливость и интеллект. Их используют как сторожевых собак в частных хозяйствах и фермерских угодьях.

Порода постепенно возвращается в кинологическую систему и участвует в выставках и селекционных программах. Популяция остается небольшой, но имеет положительную динамику благодаря работе кинологов.

Украинская овчарка постепенно восстанавливает свой статус как важная часть биологического и культурного наследия Украины. Ее сохранение рассматривается как элемент защиты национальных аборигенных пород и исторической памяти о традиционном животноводстве.