В то же время авторы обращения отмечали санитарные риски и возможные конфликты между посетителями. Инициатива была зарегистрирована 2 марта на сайте Киевского городского совета.
Почему хотели запретить животных в магазинах?
Инициативу зарегистрировали 2 марта на официальном сайте Киевсовета. По состоянию на 3 мая она собрала лишь 576 подписей из необходимых 6 тысяч, поэтому не будет вынесена на рассмотрение депутатов. Несмотря на это, тема вызвала обсуждение, ведь все больше посетителей приходят в магазины вместе с домашними любимцами.
Автор обращения просила городские власти рассмотреть возможность введения запрета на пребывание домашних животных в магазинах, продающих продукты питания. Исключение предлагали сделать только для служебных собак-поводырей, которые сопровождают людей с инвалидностью.
В петиции отмечалось, что несмотря на любовь к животным, продуктовые магазины являются объектами с повышенными санитарными требованиями, поэтому правила должны быть четко определены.
Одним из ключевых аргументов стала санитарная безопасность. Автор отмечала, что присутствие животных в помещениях, где хранятся и продаются продукты, может создавать риски загрязнения. Речь шла, в частности, о:
- шерсть, которая может попадать на продукты;
- бактерии и паразиты;
- контакт животных с тележками, полом или открытыми товарами.
При этом покупатели не всегда могут проверить уровень гигиены после таких контактов.
Отдельное внимание в петиции уделили правам других посетителей.
Часть людей имеет аллергию на шерсть или боится животных, что может создавать дискомфорт во время пребывания в магазине. Посещение продуктовых магазинов должно быть безопасным и комфортным для всех без исключения,
– отмечала автор обращения.
В петиции также подчеркивалось, что продуктовые магазины подпадают под строгие гигиенические требования. Поэтому дополнительные потенциальные источники загрязнения противоречат принципам профилактики пищевых рисков.
Кроме того, отсутствие четких правил часто приводит к конфликтам между покупателями и работниками магазинов. По мнению автора, установление единого правила помогло бы избежать таких ситуаций.
Какие решения предлагали внедрить?
В петиции также содержались конкретные предложения к городской власти:
- разработать и принять решение о запрете пребывания домашних животных в продуктовых магазинах;
- обязать бизнес размещать информационные знаки при входе;
- создать механизмы контроля за соблюдением этих правил.
В то же время отдельно отмечалась необходимость сохранить доступ для служебных собак в соответствии с законодательством и международными нормами.
Несмотря на то, что петиция не набрала достаточной поддержки, дискуссия о пребывании животных в общественных местах продолжается. С одной стороны, растет количество владельцев, которые воспринимают любимцев как членов семьи. С другой – существуют объективные санитарные требования и потребности других посетителей, которые также необходимо учитывать.
Что говорят об этом зоозащитники?
В Украине сформировалась противоречивая ситуация, которую зоозащитники называют "правовой ловушкой". С одной стороны, во многих городах действуют локальные правила благоустройства, которые запрещают посещать магазины, кафе, аптеки и другие публичные места с животными.
С другой стороны, законодательство запрещает оставлять животное привязанным без присмотра возле заведений. В результате владельцы оказываются в безвыходной ситуации: они не могут зайти внутрь с животным, но и не имеют права оставить его на улице. Это создает реальные риски:
- животное могут похитить,
- оно может испугаться,
- убежать или пострадать от холода или жары.
Особенно опасно это во время войны – во время воздушных тревог или обстрелов оставленный любимец может погибнуть. Не менее сложная ситуация и для бизнеса: заведения, которые хотят быть pet-friendly, фактически вынуждены нарушать правила и рисковать штрафами.
Зоозащитная организация UAnimals прямо заявляет, что такая ситуация является абсурдной и требует изменений.
Возможность зайти с животным в помещение – это вопрос не комфорта, а выживания,
– отмечают там.
По их словам, в холодную или жаркую погоду животные быстро теряют силы, а найти укрытие или воду становится сложно. Если животное больное или истощенное, его шансы выжить резко уменьшаются.
UAnimals призывает власти отменить жесткие запреты и ввести гибкий подход:
- позволить бизнесам самостоятельно решать, или впускать животных;
- обязать заведения обозначать свою политику специальными наклейками;
- создать понятные правила для всех – и для клиентов, и для предпринимателей.
Такой подход, по словам зоозащитников, уже работает в отдельных украинских городах и соответствует европейской практике.
Куда можно пойти с животными в Киеве?
В Киеве появилась интерактивная интерактивная петфрендли-карта, которая помогает владельцам животных находить места для отдыха вместе с любимцами. В перечень вошли площадки для выгула, кафе, ветеринарные клиники и другие пространства, открыты для посетителей с животными.
Больше всего на карте представлены зоны для выгула собак – их более 250. Также пользователи могут найти примерно 100 кафе, где позволяют находиться с животными, и почти столько же ветеринарных клиник. Для каждой локации указаны детали: есть ли ограждение, скамейки, урны, специальные тренажеры и разрешен ли выгул без поводка.
Кроме этого, карта позволяет быстро сориентироваться, куда можно пойти с животным в повседневной жизни: от прогулок в парках до посещения заведений питания.
Важно, что бизнесы могут самостоятельно добавлять свои локации, расширяя перечень pet-friendly мест.