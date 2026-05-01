Водночас автори звернення наголошували на санітарних ризиках і можливих конфліктах між відвідувачами. Ініціативу було зареєстровано 2 березня на сайті Київської міської ради.

Чому хотіли заборонити тварин у магазинах?

Ініціативу зареєстрували 2 березня на офіційному сайті Київради. Станом на 3 травня вона зібрала лише 576 підписів із необхідних 6 тисяч, тож не буде винесена на розгляд депутатів. Попри це, тема викликала обговорення, адже дедалі більше відвідувачів приходять до магазинів разом із домашніми улюбленцями.

Авторка звернення просила міську владу розглянути можливість запровадження заборони на перебування домашніх тварин у магазинах, що продають харчові продукти. Виняток пропонували зробити лише для службових собак-поводирів, які супроводжують людей з інвалідністю.

У петиції наголошувалося, що попри любов до тварин, продуктові магазини є об’єктами з підвищеними санітарними вимогами, тому правила мають бути чітко визначені.

Одним із ключових аргументів стала санітарна безпека. Авторка зазначала, що присутність тварин у приміщеннях, де зберігаються та продаються продукти, може створювати ризики забруднення. Йшлося, зокрема, про:

шерсть, яка може потрапляти на продукти;

бактерії та паразити;

контакт тварин із візками, підлогою чи відкритими товарами.

При цьому покупці не завжди можуть перевірити рівень гігієни після таких контактів.

Окрему увагу в петиції приділили правам інших відвідувачів.

Частина людей має алергію на шерсть або боїться тварин, що може створювати дискомфорт під час перебування у магазині. Відвідування продуктових магазинів має бути безпечним і комфортним для всіх без винятку,

– зауважувала авторка звернення.

У петиції також підкреслювалося, що продуктові магазини підпадають під суворі гігієнічні вимоги. Відтак додаткові потенційні джерела забруднення суперечать принципам профілактики харчових ризиків.

Крім того, відсутність чітких правил часто призводить до конфліктів між покупцями та працівниками магазинів. На думку авторки, встановлення єдиного правила допомогло б уникнути таких ситуацій.

Які рішення пропонували впровадити?

У петиції також містилися конкретні пропозиції до міської влади:

розробити та ухвалити рішення про заборону перебування домашніх тварин у продуктових магазинах;

зобов’язати бізнес розміщувати інформаційні знаки при вході;

створити механізми контролю за дотриманням цих правил.

Водночас окремо наголошувалося на необхідності зберегти доступ для службових собак відповідно до законодавства та міжнародних норм.

Попри те, що петиція не набрала достатньої підтримки, дискусія щодо перебування тварин у громадських місцях триває. З одного боку, зростає кількість власників, які сприймають улюбленців як членів родини. З іншого – існують об’єктивні санітарні вимоги та потреби інших відвідувачів, які також необхідно враховувати.

Що кажуть про це зоозахисники?

В Україні сформувалася суперечлива ситуація, яку зоозахисники називають "правовою пасткою". З одного боку, у багатьох містах діють локальні правила благоустрою, які забороняють відвідувати магазини, кафе, аптеки та інші публічні місця з тваринами.

З іншого боку, законодавство забороняє залишати тварину прив’язаною без нагляду біля закладів. У результаті власники опиняються у безвихідній ситуації: вони не можуть зайти всередину з твариною, але й не мають права залишити її на вулиці. Це створює реальні ризики:

тварину можуть викрасти,

вона може злякатися,

втекти або постраждати від холоду чи спеки.

Особливо небезпечно це під час війни – під час повітряних тривог або обстрілів залишений улюбленець може загинути. Не менш складна ситуація і для бізнесу: заклади, які хочуть бути pet-friendly, фактично змушені порушувати правила і ризикувати штрафами.

Зоозахисна організація UAnimals прямо заявляє, що така ситуація є абсурдною і потребує змін.

Можливість зайти з твариною в приміщення – це питання не комфорту, а виживання,

– наголошують там.

За їх словами, у холодну або спекотну погоду тварини швидко втрачають сили, а знайти укриття чи воду стає складно. Якщо тварина хвора або виснажена, її шанси вижити різко зменшуються.

UAnimals закликає владу скасувати жорсткі заборони та запровадити гнучкий підхід:

дозволити бізнесам самостійно вирішувати, чи впускати тварин;

зобов’язати заклади позначати свою політику спеціальними наліпками;

створити зрозумілі правила для всіх – і для клієнтів, і для підприємців.

Такий підхід, за словами зоозахисників, уже працює в окремих українських містах і відповідає європейській практиці.

Куди можна піти з тваринами у Києві?

У Києві з’явилася інтерактивна петфрендлі-мапа, яка допомагає власникам тварин знаходити місця для відпочинку разом з улюбленцями. До переліку увійшли майданчики для вигулу, кафе, ветеринарні клініки та інші простори, відкриті для відвідувачів із тваринами.

Найбільше на мапі представлено зони для вигулу собак – їх понад 250. Також користувачі можуть знайти приблизно 100 кафе, де дозволяють перебувати з тваринами, і майже стільки ж ветеринарних клінік. Для кожної локації вказано деталі: чи є огорожа, лавки, урни, спеціальні тренажери та чи дозволено вигул без повідця.

Окрім цього, мапа дає змогу швидко зорієнтуватися, куди можна піти з твариною у повсякденному житті: від прогулянок у парках до відвідування закладів харчування.

Важливо, що бізнеси можуть самостійно додавати свої локації, розширюючи перелік pet-friendly місць.