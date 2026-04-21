В то же время меняются и подходы к уходу: растет спрос на качественное питание, профилактику и современные гаджеты для животных. Об этом пишет MasterZoo.

Сколько украинцы тратят на животных?

В Украине сейчас проживает около 17,7 миллиона домашних любимцев, причем более 66% из них – коты. Домашние животные есть у значительной части населения: котов имеют около 28% семей, а собак – 17%.

По данным аналитики рынка, украинцы все чаще воспринимают животных как полноценных членов семьи. Это влияет на структуру расходов: владельцы покупают не только базовые товары, но и специализированное питание, витамины и аксессуары для ухода.

По подсчетам экспертов, среднегодовые расходы на содержание животных выглядят так:

собаки – около 17 200 гривен;

террариумные животные – примерно 16 700 гривен;

коты – около 15 300 гривен;

грызуны – до 12 300 гривен.

Несмотря на то, что Украину часто называют "кошачьей страной", расходы на собак в среднем на 12% выше. Это объясняется тем, что для собак чаще покупают амуницию, одежду и товары для активного досуга.

Аналитика по животным / Инфографика MasterZoo

На что больше всего уходит средств?

Среди ключевых трендов – рост спроса на натуральные, функциональные и экологические продукты. Все больше владельцев покупают коллагеновые лакомства, витаминизированные корма и ветеринарные диеты. В то же время культура питания животных еще формируется. Готовые корма потребляют только 41% кошек и 8% собак, тогда как другие получают пищу со стола.

Отдельное внимание украинцы уделяют профилактике здоровья: популярными становятся средства для ухода за шерстью, зубами и лапами, а также груминг. Это помогает уменьшить риск заболеваний и вовремя их обнаружить.

Вместе с развитием рынка растет спрос на технологические решения для животных. Владельцы все чаще покупают смарт-поилки, автоматические кормушки, камеры наблюдения и даже смарт-лотки. Также популярность набирает одежда для животных – от практических сезонных вещей до праздничных костюмов.

Аналитика по животным / Инфографика MasterZoo

Какие породы кошек и собак самые дорогие в уходе?

Ветеринар Амир Анвари назвал пять пород собак, содержание которых может обойтись владельцам дороже всего из-за склонности к серьезным заболеваниям.

В перечень вошли Голдендудль, Бернский зенненгунд, Американский бульдог, Ротвейлер и Французский бульдог. Эти породы часто имеют генетические проблемы, в частности дисплазию суставов, аллергии, онкологические заболевания и трудности с дыханием.

Особенно уязвимы большие собаки и брахицефальные породы с плоской мордой. Поэтому расходы на лечение, профилактику и ветеринарный надзор могут быть значительно выше, чем у других собак.

Что касается котов, то самыми дорогими в уходе являются те, которые еще и являются самыми дорогими при покупке. Среди них:

Персидская кошка, которая требует ежедневного груминга и часто имеет проблемы с дыханием и глазами из-за особого строения морды

Сфинкс, несмотря на отсутствие шерсти, требует регулярных купаний и специального питания, а также отмечается чувствительным здоровьем.

Саванна и Бенгальская кошка требуют больше пространства, активности и могут требовать специализированного ветеринарного ухода из-за своих экзотических особенностей.

