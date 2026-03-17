Специалисты объясняют, почему хомяки это делают и как можно помочь животному чувствовать себя лучше. Об этом пишет Pets Radar.

Смотрите также Бегового колеса в клетке недостаточно: как выбрать хомяка и создать ему идеальные условия

Что значит, когда хомяк грызет клетку?

Хомяки – активные и любознательные животные, которым нужно пространство для движения, исследования и различных занятий. Когда грызун начинает регулярно грызть прутья клетки, это может быть сигналом того, что ему не хватает стимуляции или комфорта в своей среде. По словам специалистов по уходу за домашними животными, такое поведение чаще всего связано со скукой, стрессом или неподходящими условиями содержания.

Одной из самых распространенных причин является именно скука. В природе хомяки проводят много времени в движении: они бегают, ищут пищу, роют норы и исследуют территорию. Если же в клетке нет достаточно игрушек, туннелей или других элементов для активности, животное может начать грызть прутья, пытаясь развлечься или привлечь внимание хозяина.

Другой причиной может быть слишком маленькая клетка. Если пространство для жизни ограничено, хомяк не имеет возможности проявлять естественное поведение. В такой ситуации грызение клетки становится своеобразной попыткой "вырваться" или хотя бы снять напряжение. Эксперты советуют выбирать просторные клетки, где животное сможет свободно передвигаться и иметь отдельные зоны для сна, игр и еды.

Еще одним фактором может быть отсутствие предметов, которые хомяк может безопасно грызть. Для этих грызунов это естественная потребность, ведь их зубы растут в течение всей жизни. Если в клетке нет специальных деревянных палочек или игрушек для стачивания зубов, хомяк может начать использовать для этого металлические прутья.

Также иногда такое поведение связано со стрессом или изменениями в среде. Например, переезд, шум, частое перемещение клетки или даже резкие запахи могут вызвать у животного беспокойство. В таких случаях грызение клетки становится способом успокоиться.

Что вы можете сделать, чтобы ему помочь?

Как отмечают специалисты блога "Твой Песик", прежде всего стоит обратить внимание на условия содержания хомяка. В клетке должно быть достаточно подстилки, укрытия, туннелей и колеса для бега, которое позволит животному тратить энергию. Также стоит регулярно менять игрушки или добавлять новые элементы, чтобы стимулировать интерес грызуна.

Кроме того, владельцы могут время от времени выпускать хомяка исследовать безопасное пространство вне клетки. Это поможет животному получить новые впечатления и уменьшит желание грызть прутья.

Если же поведение не меняется или сопровождается другими тревожными признаками, например потерей аппетита или вялостью, ветеринары советуют обратиться к специалисту. В некоторых случаях это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем или сильном стрессе.

Вредно ли для питомца то что вин грызет прутья клетки?

Если хозяин заметил, что хомяк грызет прутья клетки, ему следует побеспокоиться о здоровье питомца. Прутья достаточно прочные. Грызун может просто сломать о них зубы.

Но навредить здоровью хомяка может не только это. Прутья нередко окрашивают краской. Несмотря на то, что она достаточно стойкая, риск ее попадания в желудок все-таки есть. Назвать полезной такую добавку крайне сложно.