Эксперты из The Spruce Pets разработали специальный гайд, который поможет подготовить все необходимое для пушистика. Речь идет в том числе и о том, как выбрать любимца, а также что именно сделает его жизнь счастливее.

Интересно Вы будете удивлены, но характер кота можно определить по подушечкам его лапок

Какого хомяка взять домой?

Специалисты объясняют, что такие небольшие грызуны живут около двух-трех лет, их обычно содержат поодиночке. Всего существует 24 вида хомяков, но преимущественно дома держат только некоторые виды:

китайский хомяк – небольшой пушистик, до 10 сантиметров длиной;

джунгарский хомяк – малыш тоже отличается миниатюрными размерами всего в 8 – 10 сантиметров.;

сирийский хомяк – сравнительно больше других, имеет различные окраски и названия ("золотистый", "панда", "мишка"). Это самый распространенный вид.

При этом, к сожалению, не все животные в зоомагазине находятся в хорошем состоянии, при этом переезд и стресс могут вызвать болезни.

Эксперты советуют выбирать активного хомяка с сухой шерстью, чистыми глазами и без признаков вялости. Стоит помнить также, что молодые хомяки легче приручаются. А старшие могут быть менее контактными, особенно если раньше не имели положительного опыта общения с людьми.

В то же время о различиях между джунгарским и сирийским хомяками рассказали также специалисты из Ассоциации защиты животных. В видео наглядно показали пушистиков и рассказали об их особенностях.

Как выбрать хомяка: смотрите видео

Как обустроить клетку для любимца?

Не все домики для хомяков одинаково удобны. Некоторые выглядят эффектно (например, с трубами), но их сложно мыть. Аквариумы тоже не подходят из-за плохой вентиляции.

Поэтому эксперты рекомендуют выбирать просторную клетку с хорошим проветриванием и безопасными промежутками между прутьями, чтобы животное не убежало. Внутри должны быть:

мягкая подстилка, хорошо впитывающая влагу;

поилка;

беговое колесо;

домик;

мисочка для корма;

игрушки для грызения.

Отметим также, что хомяки постоянно точат зубы, поэтому деревянные или картонные предметы со временем изнашиваются и это абсолютно нормально.

Как приручить хомяка и какие игрушки для него выбрать?

Хомяки могут стать ласковыми, но если их напугать, способны укусить. Молодых пушистиков легче приучить к рукам. В то же время не стоит резко будить или тревожить животное. Вместо этого лучше предложите лакомство и дайте самостоятельно залезть на ладонь. Постепенно это формирует доверие и уменьшает риск укусов.

Чтобы избежать ожирения и скуки, хомяку нужно движение. Поэтому специалисты утверждают, что им обязательно нужно колесо для бега, разнообразные жевательные игрушки, туннели, домики и конструкции для лазания. Можно также использовать специальные прогулочные шары для безопасного передвижения вне клетки.

Хомяки оказались под угрозой вымирания: какова причина?