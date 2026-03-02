Експерти з The Spruce Pets розробили спеціальний гайд, який допоможе підготувати все необхідне для пухнастика. Йдеться зокрема й про те, як обрати улюбленця, а також що саме зробить його життя щасливішим.

Якого хом'яка взяти додому?

Фахівці пояснюють, що такі невеликі гризуни живуть близько двох-трьох років, їх зазвичай утримують поодинці. Загалом існує 24 види хом'яків, але переважно вдома тримають лише деякі види:

китайський хом'як – невеликий пухнастик, до 10 сантиметрів завдовжки;

джунгарський хом'як – малюк теж відрізняється мініатюрними розмірами лише у 8 – 10 сантиметрів.;

сирійський хом'як – порівняно більший за інших, має різні забарвлення та назви ("золотистий", "панда", "ведмедик"). Це найпоширеніший вид.

При цьому, на жаль, не всі тваринки в зоомагазині перебувають у доброму стані, водночас переїзд і стрес можуть викликати хвороби.

Експерти радять обирати активного хом'яка з сухою шерстю, чистими очима та без ознак млявості. Варто пам'ятати також, що молоді хом'яки легше приручаються. А старші можуть бути менш контактними, особливо якщо раніше не мали позитивного досвіду спілкування з людьми.

Водночас про відмінності між джунгарським та сирійським хом'яками розповіли також фахівці з Асоціації захисту тварин. У відео наочно показали пухнастиків та розповіли про їхні особливості.

Як обрати хом'яка: дивіться відео

Як облаштувати клітку для улюбленця?

Не всі будиночки для хом'яків однаково зручні. Деякі виглядають ефектно (наприклад, із трубами), але їх складно мити. Акваріуми теж не підходять через погану вентиляцію.

Тож експерти рекомендують обирати простору клітку з хорошим провітрюванням і безпечними проміжками між прутами, щоб тварина не втекла. Усередині мають бути:

м'яка підстилка, що добре вбирає вологу;

поїлка;

бігове колесо;

будиночок;

мисочка для корму;

іграшки для гризіння.

Зазначимо також, що хом'яки постійно точать зуби, тому дерев'яні чи картонні предмети з часом зношуються і це абсолютно нормально.

Як приручити хом'яка та які іграшки для нього обрати?

Хом'яки можуть стати лагідними, але якщо їх налякати, здатні вкусити. Молодих пухнастиків легше привчити до рук. Водночас не варто різко будити чи тривожити тваринку. Натомість краще запропонуйте ласощі й дайте самостійно залізти на долоню. Поступово це формує довіру й зменшує ризик укусів.

Щоб уникнути ожиріння й нудьги, хом'якові потрібен рух. Тому фахівці стверджують, що їм обов'язкове потрібне колесо для бігу, різноманітні жувальні іграшки, тунелі, будиночки та конструкції для лазіння. Можна також використовувати спеціальні прогулянкові кулі для безпечного пересування поза кліткою.

