Європейські хом'яки, або хом'яки звичайні опинилися під загрозою вимирання через людську діяльність. Міжнародний союз охорони природи додав гризунів до списку тварин, які перебувають у критичній небезпеці, тобто, на межі зникнення.

Як повідомляє BBC, саме вплив людини на природне середовище хом'яків є причиною зниження чисельності їхнього виду.

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Зокрема, до вимирання цього виду гризунів можуть призвести:

глобальне потепління;

промисловий розвиток;

світлове забруднення;

вирощування різних культур на плантаціях.

Експерти визначили, що чисельність хом'яків зменшилась на 75% у французькому регіоні Ельзас, у Німеччині і по всій Східній Європі. Усе через те, що в минулому столітті самки гризунів народжували в середньому 20 хом'яків на рік. Натомість зараз ця кількість зменшилась до 5 – 6 особин.

Відтак науковці застерігають, якщо не почати вирішувати цю проблему, тварини можуть повністю зникнути впродовж наступних 30 років.

До "червоного" списку також увійшло й чимало інших тварин. Зокрема, атлантичний кит, довгокрила акула, 33 види лемурів.

Які породи хом'яків поширені для утримання вдома

В Україні є 6 найпоширеніших порід цих гризунів, які переважно утримують в домашніх умовах:

китайські;

сирійські;

Кемпбелла;

джунгарські;

Роборовского;

звичайні.



Хом'як звичайний / Фото з відкритих джерел