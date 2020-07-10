Европейские хомяки, или хомяки обычные оказались под угрозой вымирания из-за человеческой деятельности. Международный союз охраны природы добавил грызунов в список животных, находящихся в критической опасности, то есть на грани исчезновения.

Как сообщает BBC, именно влияние человека на окружающую среду хомяков является причиной снижения численности их вида.

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В частности, к вымиранию этого вида грызунов могут привести:

глобальное потепление;

промышленное развитие;

световое загрязнение;

выращивания различных культур на плантациях.

Эксперты определили, что численность хомяков уменьшилась на 75% во французском регионе Эльзас, в Германии и по всей Восточной Европе. Все потому, что в прошлом веке самки грызунов рожали в среднем 20 хомяков в год. А сейчас это количество уменьшилось до 5 – 6 особей.

Поэтому ученые предостерегают, если не начать решать эту проблему, животные могут полностью исчезнуть в течение следующих 30 лет.

В "красный" список также вошли и многие другие животных. В частности, атлантический кит, длиннокрылая акула, 33 вида лемуров.

Какие породы хомяков распространены для содержания дома

В Украине присутствуют 6 самых распространенных пород этих грызунов, которых преимущественно содержат в домашних условиях:

китайские;

сирийские;

Кэмпбелла;

джунгарские;

Роборовского;

обычные.

Обыкновенный хомяк / Фото из открытых источников