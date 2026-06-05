Самой известной коллекцией этого лета стала линейка от Bagllet.

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Что вошло в коллекцию Bagllet?

В новую линейку вошли поводки, ошейники, шлейки и сумка для пакетиков. Все изделия изготовлены вручную из натуральной кожи и доступны в разных цветах и размерах.

Стоимость аксессуаров составляет:

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ошейники – от 1600 до 2600 гривен;

сумка для пакетиков – 3000 гривен;

поводок – 4100 гривен;

поводок Hands-Free – 5200 гривен;

кожаная шлейка – 6600 гривен.

В Bagllet объясняют, что коллекция создавалась с учетом анатомических особенностей собак. Благодаря этому аксессуары должны обеспечивать комфорт, безопасность и свободу движений во время прогулок.

Коллекция для собак / Фото Bagllet

В последние годы рынок товаров для домашних животных стремительно растет не только в мире, но и в Украине. Домашних любимцев все чаще воспринимают как полноправных членов семьи, поэтому владельцы готовы инвестировать в качественные аксессуары, одежду и уход.

Какие еще бренды продают уникальную амуницию для животных?

Одним из самых заметных украинских проектов в этом сегменте является KUSAKA – бренд премиальной амуниции для собак, основанный украинской командой и представленный на международном рынке. Компания позиционирует свои изделия как fashion-аксессуары для животных и отмечает, что вещи для собак должны быть такими же продуманными и стильными, как и для людей.

В 2026 году бренд продолжает развивать несколько дизайнерских линеек, в которые входят ошейники, шлейки, поводки, поводки hands-free, диспенсеры для пакетиков и аксессуары для AirTag. Особое внимание компания уделяет внешнему виду изделий: вместо стандартных решений для зоотоваров здесь используют авторские цветовые палитры, нестандартные силуэты и премиальную фурнитуру.

Цены варьируются от почти двух тысяч за диспенсер для пакетиков до почти четырех за шлейку.

Линейка для собак / Фото KUSAKA

В KUSAKA также отказались от традиционных нейлоновых лент, которые часто используют в товарах для животных. Вместо этого бренд разработал собственную хлопковую ленту и использует высококачественную веганскую кожу, делая акцент на сочетании эстетики, комфорта и долговечности.

Основательница бренда Ольга Авдеева ранее объясняла, что идея KUSAKA возникла из-за отсутствия на рынке по-настоящему стильных и качественных аксессуаров для собак. Именно поэтому компания поставила себе цель создавать вещи, которые будут выглядеть столь же современно и элегантно, как аксессуары для их владельцев.

Где еще можно приобрести вещи для собак?

Современный украинский рынок товаров для животных уже давно не ограничивается ошейниками или поводками. Бренды создают полноценные дизайнерские коллекции, которые сочетают комфорт, безопасность и индивидуальный стиль для домашних любимцев.