Милым видео в сети Threads поделилась Анна Мариненко. Ее сообщение за сутки собрало более 10 тысяч лайков и почти сотню комментариев.

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Что известно о собаке, которая устроила модный показ в центре Киева?

Коротенький видеоролик, снятый в столице, показывает, как мужчина со своей любимицей стоит перед пешеходным переходом, ожидая зеленого сигнала светофора.

Собачка в этот момент вежливо сидит рядом с владельцем, соблюдая правила дорожного движения. Как только загорается зеленый свет, пани песиня филигранно хватает зубками свою миниатюрную розовую сумочку и спешит переходить дорогу.

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Образ четверолапой дополнила "прогулочная амуниция" в тон аксессуара.

Собачка переходит дорогу с сумочкой в зубах: смотрите забавное видео

Сообщение мгновенно стало популярным в сети и привлекло многих пользователей к обсуждению. Как оказалось, для собаки такие прогулки – далеко не первый опыт. Ранее модницу замечали с туфелькой, зонтиком и другими безделушками.

В комментариях собаку называют настоящей леди и просят сделать традиционную "распаковку" сумочки. "Я где-то так представляю уличных собак возле намелаки", – пошутил один из пользователей.



Пушистая модница радует киевлян своими образами / Фото из сети пользователя с ником hard.hero

Напомним, что ранее мы рассказывали еще об одном четвероногом столице. Тибетский мастиф Джампер разгуливает по столице и любит заходить в различные заведения. В то же время несмотря на внушительные размеры (более 45 килограммов), при надлежащем воспитании эти собаки обычно ведут себя спокойно, доброжелательно и легко контактируют с людьми.