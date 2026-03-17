Фахівці пояснюють, чому хом’яки це роблять і як можна допомогти тварині почуватися краще. Про це пише Pets Radar.

Що означає, коли хом’як гризе клітку?

Хом’яки – активні та допитливі тварини, яким потрібен простір для руху, дослідження і різноманітних занять. Коли гризун починає регулярно гризти прути клітки, це може бути сигналом того, що йому бракує стимуляції або комфорту у своєму середовищі. За словами фахівців із догляду за домашніми тваринами, така поведінка найчастіше пов’язана з нудьгою, стресом або невідповідними умовами утримання.

Однією з найпоширеніших причин є саме нудьга. У природі хом’яки проводять багато часу в русі: вони бігають, шукають їжу, риють нори та досліджують територію. Якщо ж у клітці немає достатньо іграшок, тунелів чи інших елементів для активності, тварина може почати гризти прути, намагаючись розважитися або привернути увагу господаря.

Іншою причиною може бути надто маленька клітка. Якщо простір для життя обмежений, хом’як не має можливості проявляти природну поведінку. У такій ситуації гризіння клітки стає своєрідною спробою «вирватися» або хоча б зняти напругу. Експерти радять обирати просторі клітки, де тварина зможе вільно пересуватися та мати окремі зони для сну, ігор і їжі.

Ще одним фактором може бути відсутність предметів, які хом’як може безпечно гризти. Для цих гризунів це природна потреба, адже їхні зуби ростуть протягом усього життя. Якщо у клітці немає спеціальних дерев’яних паличок або іграшок для сточування зубів, хом’як може почати використовувати для цього металеві прути.

Також інколи така поведінка пов’язана зі стресом або змінами у середовищі. Наприклад, переїзд, шум, часте переміщення клітки чи навіть різкі запахи можуть викликати у тварини занепокоєння. У таких випадках гризіння клітки стає способом заспокоїтися.

Що ви можете зробити, щоб йому допомогти?

Як зазначають фахівці блогу "Твій Песик", насамперед варто звернути увагу на умови утримання хом’яка. У клітці має бути достатньо підстилки, укриття, тунелів і колеса для бігу, яке дозволить тварині витрачати енергію. Також варто регулярно змінювати іграшки або додавати нові елементи, щоб стимулювати цікавість гризуна.

Крім того, власники можуть час від часу випускати хом’яка досліджувати безпечний простір поза кліткою. Це допоможе тварині отримати нові враження і зменшить бажання гризти прути.

Якщо ж поведінка не змінюється або супроводжується іншими тривожними ознаками, наприклад втратою апетиту чи млявістю, ветеринари радять звернутися до спеціаліста. У деяких випадках це може свідчити про проблеми зі здоров’ям або сильний стрес.

Чи шкідливо для вихованця те що вин гризе прути клітини?

Якщо господар помітив, що хом’як гризе прути клітки, йому слід потурбуватися про здоров’я вихованця. Прути досить міцні. Гризун може просто зламати об них зуби.

Але нашкодити здоров’ю хом’яка може не тільки це. Прути нерідко фарбують фарбою. Попри те, що вона досить стійка, ризик її попадання в шлунок все-таки є. Назвати корисною таку добавку вкрай складно.