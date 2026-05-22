Експерти American Kennel Club радять скласти окремий список необхідних покупок ще до того, як песик переступить поріг нового дому.

Що варто придбати для цуценяти?

Перед приїздом цуценяти у домі мають бути:

лежак або окреме місце для сну;

миски для їжі та води;

корм, який відповідає віку та породі;

повідець, нашийник або шлейка;

адресник із контактами власника;

переноска або клітка для адаптації та транспортування;

іграшки для жування та активних ігор;

пакети для прибирання та засоби для очищення поверхонь.

Фахівці радять обирати металеві або керамічні миски, адже вони є більш гігієнічними та довговічними.

Перед появою собаки власникам рекомендують перевірити помешкання та прибрати небезпечні речі. Особливо це стосується цуценят, які активно досліджують простір та можуть гризти предмети. У зоні ризику дроти та зарядні пристрої, побутова хімія, ліки, токсичні кімнатні рослини, дрібні предмети, які легко проковтнути.

Експерти також радять встановити захисні ворота або обмежувачі доступу до окремих кімнат.

Цуценята потребують не лише відпочинку, а й постійної активності. Під час зміни зубів вони можуть псувати меблі, взуття чи інші речі, тому спеціальні жувальні іграшки є необхідністю, а не розвагою.

Найкраще підходять:

гумові іграшки;

канати для жування;

спеціальні кісточки для собак;

інтерактивні іграшки для розвитку.

Водночас ветеринари радять уникати занадто дрібних предметів, які можуть становити небезпеку для тварини.

Як адаптувати цуценя до нового дому?

Собаки часто дуже педантичні у побуті. Вони не люблять їсти там, де ходять у туалет, і навпаки – справляти потреби біля місця для їжі. Саме тому новому улюбленцю варто одразу показати окремі зони для сну, годування та ходіння в туалет.

Якщо цуценя вже привчене заводчиком до пелюшки, воно доволі швидко зрозуміє нові правила та адаптується до нового місця. Після дороги не варто одразу перевантажувати малюка знайомством з усім будинком. Краще дати йому можливість заспокоїтися, обнюхати простір та трохи відпочити.

Як розповідає власник собаки та тренер Labr, цуценята сплять дуже багато, тому важливо створити для них спокійне та безпечне місце. Добре, якщо поруч буде річ із запахом матері або розплідника – це допоможе собаці почуватися менш самотньою.

"Покажіть, що він не один. Покажіть, що ви любите його та піклуєтесь", – каже експерт.

Після сну можна поступово знайомити собаку з новим домом. Не потрібно носити його на руках по кожній кімнаті та змушувати все нюхати. Нехай цуценя саме досліджує простір у комфортному для себе темпі.

Одним із найскладніших моментів для власників часто стає саме перша ніч. Цуценя може скавчати, плакати та проситися ближче до людей, адже ще вчора воно було поруч із мамою та іншими собаками. Власникам варто бути готовими до безсонної ночі та великої кількості емоцій. Водночас важливо не залишати малюка повністю без уваги. Собаку можна погладити, заспокоїти та побути поруч, поки він засинає.

Пам’ятайте, що з першого дня ви маєте показати, що ви господар в цьому домі. Не такий господар, якого потрібно боятися, а такий господар, який любить та піклується,

– каже тренер.

Кінолог наголошує: головне у перші дні – терпіння, спокій та послідовність. Саме тоді між людиною та собакою починає формуватися справжня довіра, яка згодом переростає у міцний зв’язок на роки.

Чи справді мати собаку – це дорого?

В Україні утримання собаки в середньому обходиться власникам у приблизно 17 200 гривень на рік. Такі дані наводять аналітики ринку товарів для тварин, зазначаючи, що витрати на собак є вищими, ніж на котів.

Основними статтями витрат залишаються корм, ветеринарний догляд, профілактичні засоби та аксесуари для прогулянок. Власники дедалі частіше купують для собак не лише базові товари, а й спеціалізоване харчування, вітаміни, ласощі та засоби для догляду за шерстю й зубами.

Крім того, популярності набирають автоматичні годівниці, смарт-поїлки та різноманітний одяг для тварин. Експерти зазначають, що саме собаки потребують більшої кількості додаткових витрат через необхідність амуніції, повідців, іграшок та товарів для активного дозвілля. Через це середні витрати на собак приблизно на 12% вищі, ніж на котів.

Водночас українці все частіше сприймають домашніх улюбленців як повноцінних членів родини, тому готові вкладати більше коштів у комфорт та здоров’я тварин. Особливу увагу власники приділяють профілактиці захворювань, регулярним оглядам у ветеринара та якісному харчуванню.