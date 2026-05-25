Водночас експерти наголошують: абсолютно безпечних для алергіків собак не існує. Про це пише Healthline.

Дивіться також Велика собака для великої родини: що потрібно знати про мастифів

Чи існують гіпоалергенні собаки та чим вони відрізняються від інших порід?

Термін "гіпоалергенний собака" давно став популярним серед власників домашніх тварин, однак науковці та ветеринари пояснюють: жодна порода не є повністю безалергенною. Тобто, не існує псів, які на 100% не викликають алергії.

Основною причиною алергічної реакції є не сама шерсть тварини, як часто вважають люди, а білки, які містяться у лупі, слині та шкірних виділеннях собаки. Саме вони потрапляють у повітря та осідають на меблях, одязі й шерсті пса.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Так звані гіпоалергенні породи відрізняються тим, що вони значно менше линяють або мають особливий тип хутра. Через це у помешканні поширюється менше лупи та алергенів.

Часто такі собаки мають кучеряву, жорстку або навіть повністю відсутню шерсть, яка затримує частинки шкіри й не дозволяє їм активно розлітатися по дому.

Фахівці також звертають увагу, що реакція на псів є дуже індивідуальною. Людина може спокійно переносити одну породу, але мати сильну алергію на іншу. Ба більше, іноді навіть окремі собаки в межах одного виду викликають різну реакцію.

Експерти радять перед тим, як заводити тварину, провести кілька зустрічей із псом та проконсультуватися з алергологом. Навіть гіпоалергенні породи потребують регулярного догляду, купання та очищення житла, щоб мінімізувати накопичення алергенів.

Які породи собак вважають гіпоалергенним?

Як пише American Kennel Club, серед гіпоалергенних собак є як маленькі декоративні породи для квартири, так і великі активні улюбленці для сімей із дітьми. Частина з них майже не линяє, інші мають особливий тип шерсті, який краще утримує алергени та не дає їм активно поширюватися у помешканні.

Кожна порода має власний характер, потреби у догляді та рівень активності, тому вибирати собаку варто не лише за "гіпоалергенністю", а й за способом життя майбутнього власника.

Аффенпінчер

Аффенпінчер – маленька декоративна порода, яку часто називають "мавпячою собакою" через кумедний вираз морди. Попри компактний розмір, ці собаки відомі сміливістю та дуже живим характером.

Вони мають жорстку шерсть, яка линяє значно менше, ніж у багатьох інших порід. Саме тому аффенпінчерів часто рекомендують людям із легкою алергією.

Аффенпінчер / Фото "Канва"

Порода добре підходить для життя у квартирі та сильно прив’язується до господаря. Однак ця собака потребує регулярного вичісування, аби шерсть не сплутувалася.

Афганський хорт

Афганський хорт вважається однією з найелегантніших і найвпізнаваніших порід у світі. Ці собаки мають довгу шовковисту шерсть, але линяють менше, ніж багато інших великих псів.

Афганські хорти доволі незалежні та стримані за характером, хоча сильно прив’язуються до родини. Вони потребують великої кількості фізичної активності та регулярного догляду за шерстю. Через аристократичний темперамент цю породу часто називають "собачою аристократією". Попри гіпоалергенний статус, догляд за шерстю афганського хорта займає чимало часу.

Афганський хорт / Фото "Канва"

Американський безшерстий тер’єр

Американський безшерстий тер'єр є однією з найвідоміших порід для людей з алергією через майже повну відсутність шерсті. Вони виникли у США та швидко стали популярними серед сімей, які хотіли домашнього улюбленця без сильного линяння.

Ці собаки дуже активні, розумні та легко навчаються. Через відсутність шерсті вони майже не залишають алергенів на меблях та одязі. Однак їхня шкіра потребує особливого догляду та захисту від сонця й холоду.

Американський безшерстий тер’єр / Фото "Канва"

Американські безшерсті тер’єри чудово підходять для життя у квартирі та люблять активні ігри з людьми.

Барбадо-да-Терсейра

Барбадо-да-Терсейра – рідкісна пастуша порода з Азорських островів у Португалії. Це собака середнього розміру з густою хвилястою шерстю, яка линяє не надто інтенсивно.

Порода відома високим інтелектом, витривалістю та відданістю господарю. Історично цих собак використовували для роботи з худобою, тому вони дуже енергійні та потребують фізичних навантажень. Через відносно невелике поширення порода залишається маловідомою за межами Португалії.

Барбадо-да-Терсейра / Фото "Канва"

Його густа кучерява шерсть допомагає затримувати лупу та зменшує кількість алергенів у домі. Барбети дуже дружелюбні, легко ладнають із дітьми та чудово підходять для сімей. Вони люблять воду, активні прогулянки та добре почуваються на природі.

Порода вирізняється високим інтелектом і легко навчається нових команд. Однак шерсть барбета потребує постійного догляду та регулярного підстригання.

Бедлінгтон-тер’єр

Бедлінгтон-тер'єр має дуже незвичний вигляд і часто нагадує маленьке ягня. Порода відома м’якою кучерявою шерстю, яка майже не линяє та вважається більш комфортною для людей з алергією.

Бедлінгтон-тер’єр / Фото "Канва"

Попри милий зовнішній вигляд, бедлінгтон-тер’єри є активними та сміливими собаками з сильним мисливським інстинктом. Вони дуже прив’язуються до родини та добре ладнають із дітьми. Порода легко навчається, але потребує послідовного виховання та активних прогулянок.

Що ще треба знати про різні породи собак?