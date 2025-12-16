Що відбувається з морськими їжаками?

Морські їжаки відіграють критичну роль у підтримці морських екосистем, подібно до того, як великі травоїдні тварини формують ландшафти на суші. Поїдаючи водорості та морську траву, вони стримують їхнє розростання й дають можливість іншим організмам, зокрема коралам, успішно виживати. Крім того, багато морських тварин – від ссавців і риб до ракоподібних і морських зірок – живляться цими колючими створіннями, тому вони самі також є частиною харчового ланцюга, пише 24 Канал з посиланням на SciTechDaily.

Нове дослідження повідомляє про хвилю масової загибелі морських їжаків, яка останніми роками охопила різні регіони світу й нещодавно досягла Канарських островів.

Іван Кано, докторант Університету Ла-Лагуна на Тенерифе, разом із колегами зафіксував різке скорочення популяції виду Diadema africanum на архіпелагу Канарських островів протягом 2022 – 2023 років і з того часу досліджував це питання.

Водночас подібні випадки загибелі представників роду Diadema спостерігали в Карибському морі у попередні роки.

Ще раніше аналогічну ситуацію спостерігали в Середземному морі, Червоному морі, Оманській затоці та західній частині Індійського океану.

Рід Diadema налічує вісім видів, які мешкають у теплих субтропічних і тропічних водах по всьому світу. Вид D. africanum історично процвітав на скелястих рифах біля західного узбережжя Африки й Азорських островів на глибині від п'яти до 20 метрів. На Канарських островах чисельність цих тварин зростала з середини 1960-х років через скорочення популяцій хижаків, яких виловлювали рибалки, а також через глобальне потепління.

У деяких частинах архіпелагу, до якого належить Тенерифе, висока щільність їжаків призвела до утворення того, що вчені називають "їжаковими пустелями" – тварин стало настільки багато, що вони буквально вкривали собою все дно, іноді навіть у кілька шарів. Це змусило науковців спробувати біологічний контроль популяції, який зрештою не дав результатів у період з 2005 по 2019 рік.



Морський їжак / Фото Freepik

Нові ознаки вимирання

У лютому 2022 року Кано з колегами вперше помітили масову загибель D. africanum біля островів Ла-Пальма й Гомера в західній частині Канарського архіпелагу. Протягом наступних місяців спалах поширився на схід. Уражені їжаки ставали менш активними, рухалися незвично, переставали реагувати на подразники, а потім втрачали голки та навіть плоть перед загибеллю, дослідження, повідомляє нове дослідження опубліковане в науковому виданні Frontiers in Marine Science.

Науковці впізнали ці симптоми, оскільки це був не перший випадок таких масових вимирань на островах. На початку 2008 року, а потім знову на початку 2018 року хвороба знищила приблизно 93% особин D. africanum на Тенерифе й Ла-Пальмі та 90% популяції на сусідньому архіпелазі Мадейра.

Але спалах 2022 року відрізнявся: якщо багато постраждалих популяцій відновились після події 2008 року – іноді дивовижно швидко – то в 2022 році цього не сталося. Натомість друга хвиля масової загибелі вдарила по Канарських островах протягом 2023 року.

Скільки їжаків лишилося?

Щоб оцінити масштаби катастрофи, Кано з колегами провели підрахунок чисельності D. africanum на 76 ділянках семи основних островів архіпелагу з літа 2022 до літа 2025 року, порівнюючи отримані дані з історичними показниками.

Автори також залучили професійних дайверів, які надали інформацію про відносну кількість їжаків на своїх звичних місцях занурення в 2023 році та в період з 2018 по 2021 рік. Потім вони використали пастки для збору личинок на чотирьох ділянках біля східного узбережжя Тенерифе у вересні 2023 року – в піковий період нересту. Нарешті, науковці підрахували кількість нових молодих особин на тих самих ділянках у січні 2024 року.

Аналіз показав, що поточна чисельність D. africanum на Канарських островах досягла історичного мінімуму, причому кілька популяцій перебувають на межі локального вимирання. Масова загибель 2022 – 2023 років вплинула на всю популяцію виду в архіпелазі.

Наприклад, з 2021 року зафіксовано скорочення на 74% на Ла-Пальмі та на приголомшливі 99,7% на Тенерифе.

Дослідники також дійшли висновку, що після подій 2022 – 2023 років ефективне розмноження D. africanum майже припинилося на східному узбережжі Тенерифе: у пастки потрапила лише незначна кількість личинок, а молодих особин не виявили в жодному з обстежених мілководних скелястих середовищ.



Морський їжак / Фото Freepik

Причини морської пандемії досі невідомі

Повідомлення з інших регіонів свідчать, що загибель на Канарських островах стала черговим кроком у ширшій морській пандемії з серйозними наслідками для цих ключових травоїдних мешканців рифів.

Науковці досі не встановили точно, який патоген викликає ці вимирання, хоча в різний час звучали різні припущення, як-от одноклітинні паразити роду Philaster чи амеби Neoparamoeba branchiphila.

Без підтвердженої ідентифікації неможливо сказати, чи збудник прибув з Карибського моря океанічними течіями або морським транспортом, чи винна в цьому зміна клімату.

Дослідники ще не впевнені, як розвиватиметься ця пандемія. Наразі здається, що вона не зачепила інші популяції Diadema в Південно-Східній Азії та Австралії, що є обнадійливою новиною. Проте не можна виключити ймовірність того, що хвороба з'явиться знову й потенційно пошириться ще далі.