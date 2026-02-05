Яку історію приховувала печера?

Нове дослідження ґрунтується на матеріалах, знайдених у печері Moa Eggshell Cave на Північному острові Нової Зеландії. Саме тут палеонтологи виявили унікальне скупчення скам’янілостей, яке датують періодом приблизно 1 – 1,5 мільйона років тому, пише BBC Wildlife.

Науковці давно знали, що з історією фауни Нової Зеландії є серйозна проблема. Про дуже давні етапи, близько 18 мільйонів років тому, збережено чимало даних, як і про період останнього тисячоліття. А ось проміжок між цими епохами залишався майже "білою плямою". Саме цей відрізок часу і вдалося частково відновити завдяки знахідкам із печери.

Серед виявлених решток – 12 видів вимерлих птахів і 4 види вимерлих жаб. За словами дослідників, це фактично нова, раніше невідома авіфауна Нової Зеландії. Як зазначає палеонтолог Тревор Ворті з Університету Фліндерса, ці скам’янілості свідчать, що давні ліси країни були значно багатшими на птахів, ніж вважалося, але більшість із них не пережила наступний мільйон років.



Розкопки, які проводять у печері / Фото Тревора Уорті

Причини цих зникнень не пов’язані з людиною, йдеться в дослідженні, яке з'явилося в журналі Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology. Дослідження показує, що ще до появи людей приблизно половина видів могли вимерти через масштабні вулканічні виверження та різкі кліматичні зміни. Ліси та чагарники постійно змінювалися, середовище проживання руйнувалося, а популяції птахів переживали своєрідне "перезавантаження". Старі види зникали, а на їхньому місці з’являлися нові.

Яких тварин знайшли в печері?

Однією з найцікавіших знахідок став новий вид папуги – Strigops insulaborealis, давній родич сучасного какапо. Сьогодні какапо відомий як критично зникаючий, нелітаючий папуга з потужними ногами, пристосованими до лазіння по деревах. Його древній предок, судячи з кісток, мав значно слабші ноги. Це наштовхує на думку, що він був гіршим альпіністом і, можливо, ще зберігав здатність до польоту. Остаточно підтвердити це зможуть лише подальші дослідження.

Окрім папуг, у печері знайшли рештки вимерлого предка сучасного такахе, що дає змогу простежити еволюцію ще одного рідкісного нелітаючого птаха.

Також виявлено вимерлий вид голуба, близького до австралійських бронзовокрилих голубів, що вказує на тісніші зв’язки фауни регіону, ніж вважалося раніше.

У сукупності ці знахідки формують критично важливу базу для розуміння природної історії Нової Зеландії. Як підсумував старший куратор природничої історії музею Кентербері Пол Скофілд, мова йде не про одну загублену главу, а про цілий втрачений том еволюційної історії країни.