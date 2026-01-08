Как древние пчелы использовали кости для гнездования?

Исследователи из Музея Филда в Чикаго и Музея естественной истории Флориды сделали открытие, которое может изменить представление о поведении древних насекомых. Научная статья описывает первый задокументированный случай, когда пчелы строили свои гнезда непосредственно в полостях животных костей, пишет 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

Лазаро Виньола Лопес, ведущий автор исследования и постдокторант Музея Филда, вместе с коллегами исследовал богатую на окаменелости пещеру на юге Доминиканской Республики. Остров Испаньола, объединяющий Гаити и Доминиканскую Республику, имеет многочисленные известняковые пещеры. По словам ученого, в некоторых районах пропасти случаются через каждые сто метров.

Место исследования обнаружил Хуан Альмонте Милан, куратор палеобиологии Национального музея естественной истории Доминиканской Республики. Спускаясь в пещеру на веревке, команда нашла многослойные отложения окаменелостей с карбонатными прослойками, образованными во время древних дождевых периодов.



Хуан Альмонте Милан, ученый, который первым открыл пещеру и в честь которого названы сохранившиеся пчелиные гнезда / Фото Лазаро Виньола Лопес

Анализ остатков показал, что пещера в течение многих поколений, возможно сотен или тысяч лет, служила домом для семейства сов. Хищные птицы охотились на добычу и возвращались в пещеру, где срыгивали пеллеты с костями съеденных животных. Среди более 50 видов, представленных в пещере, обнаружили грызунов, ленивцев, птиц, рептилий, черепах и даже крокодилов.

Во время очистки найденных окаменелостей от грязи Виньола Лопес заметил странную особенность в пустых зубных лунках челюстей млекопитающих. Осадок в этих полостях выглядел необычно – поверхность была гладкой и вогнутой, что не соответствовало естественному накоплению отложений. Это напомнило исследователю древние остатки осиных коконов, которые он видел ранее во время студенческих раскопок в Монтане.



Часть окаменелого черепа млекопитающего с осадком в зубной лунке, которая оказалась гнездом, построенным доисторической пчелой / Фото Лазаро Виньолы Лопеса

В отличие от нескольких известных современных видов насекомых, которые живут большими колониями и строят массивные гнезда из воска или бумаги, большинство других пчел ведут одинокий образ жизни. Они откладывают яйца в небольших полостях и оставляют пыльцу для личинок. Некоторые виды роют отверстия в древесине или почве, другие используют готовые структуры – европейские и африканские виды даже обустраивают гнезда в пустых раковинах улиток.

Для детального изучения потенциальных насекомых гнезд ученые провели компьютерную томографию костей. Эта технология позволила создать трехмерные изображения уплотненной грязи внутри зубных лунок без разрушения окаменелостей. Структура осадка оказалась идентичной глиняным гнездам современных видов пчел. В некоторых гнездах даже обнаружили зерна древней пыльцы, которую материнские особи запечатывали внутри для кормления потомства.



Альвеолы хутии оказались именно тем размером, который подходил для гнезд пчел, роющих почву / Фото Лазаро Виньолы Лопеса

Исследователи предполагают, что пчелы смешивали слюну с грязью для создания маленьких индивидуальных гнезд для яиц – каждое размером меньше резинки на кончике карандаша, говорится в исследовании на страницах журнала Royal Society Open Science. Расположение гнезд внутри костей более крупных животных, вероятно, защищало яйца от хищников, в частности ос.

Самих окаменелых пчел в гнездах не обнаружили, что не удивило Виньолу Лопеса. Жаркие и влажные условия в пещере не способствовали сохранению маленьких деликатных тел насекомых. Однако отсутствие пчел не помешало присвоить самим гнездам собственное название. Они настолько отличались от всех известных примеров, что получили имя Osnidum almontei в честь Хуана Альмонте Милана.



Первый известный случай гнездования древних пчел внутри уже существующих полостей окаменелостей / Иллюстрация Хорхе Мачуки

Поскольку тела насекомых не сохранились, невозможно точно определить вид пчел. Это могли быть представители вида, который до сих пор существует, поскольку экология многих карибских пчел остается малоизученной. Однако многие животные, чьи кости найдены в пещере, уже вымерли, поэтому вполне возможно, что и эти пчелы принадлежали к исчезнувшему виду.

Ученые считают, что такое необычное поведение пчел стало результатом нескольких факторов. В регионе немного подходящего для пчел грунта, поэтому насекомые могли обращаться к пещерам вместо обычного рытья нор. А поскольку эта конкретная пещера становилась домом для многих поколений сов, которые регулярно приносили кости, пчелы воспользовались этой возможностью.

О чем это нам говорит в итоге?

Открытие демонстрирует не только удивительную адаптивность пчел, но и важность внимательности при работе с ископаемыми остатками. Виньола Лопес подчеркивает, что даже если основная цель – найти окаменелости крупных позвоночных животных, не стоит игнорировать и следы на них, которые рассказывают о пришедших потом беспозвоночных,. Знания о насекомых могут многое сказать о целой экосистеме прошлого.