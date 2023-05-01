Як повідомляє 24 Канал, Танцюючий промінь – це надзвичайно рідкісне метеорологічне явище, яке зазвичай з'являється над грозовою хмарою створюючи промені світла. Промені можуть різко міняти положення створюючи різні світлові патерни. Явище спричинене пластинчастими або голчастими кристалами льоду, які вирівнюються при зміні електричного поля купчасто-дощової хмари під час грози і переважно відбивають сонячне світло.

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Вражаюче відео

Відео з "танцюючим променем" було переглянуто понад 1,7 мільйона разів у твітері. Його ретвітнули інші метеорологи та служби новин підтвердивши, що зняте відео є саме прикладом "танцюючого променя".

Хоча такі спалахи трапляються рідко, їх і раніше фіксували на відео в різних куточках світу. Водночас феномен справді є доволі рідкісним, оскільки фізика цього процесу вимагає співпадіння низки факторів, щоб можна було побачити явище на власні очі.

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Незвичне явище спостерігали жителі України

23 квітня відбулася сильна геомагнітна буря G4 (Kp=8), що призвело до появи полярних сяйв над територією України, явища, яке зазвичай у цих широтах не спостерігається. Шторм, який був досить потужним, щоб вплинути на магнітне поле Землі, мав далекосяжні наслідки, які поширилися на північ Європи, про що свідчить поява полярних сяйв у місцях, де їх рідко можна побачити.