Як повідомляє 24 Канал, документ "Стратегія і план дій" агентства був опублікований у відповідь на "План дій щодо небезпеки навколоземних об'єктів і планетарної оборони", виданий Управлінням науково-технічної політики Білого дому 3 квітня, який має на меті покращити різні аспекти планетарної оборони від астероїдів.

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Астероїдна небезпека

Астероїди, що зближуються з Землею, вважаються найбільшою загрозою, і NASA надаватиме пріоритет виявленню та каталогізації потенційно небезпечних об'єктів. Місія Surveyor Near Earth Object, космічний телескоп, спрямований на виявлення навколоземних астероїдів, отримає фінансування в розмірі 90 мільйонів доларів з прийнятого в грудні законопроекту про витрати на 2023 фінансовий рік.

Місія DART стала важливою віхою в планетарній обороні, продемонструвавши стратегію кінетичного удару для відхилення астероїда з його початкової орбіти. У вересні 2022 року космічний апарат успішно влучив у 160-метровий астероїд Dimorph на відстані близько 11 мільйонів кілометрів від Землі, продемонструвавши ефективність методу.

Основна мета полягає у виявленні астероїдів, траєкторія яких потенційно може перетнутись із траєкторією Землі, та ранньому попередженні про них, що дозволить NASA змінити їхню траєкторію польоту. Завдяки цьому 10-річному плану NASA прагне покращити свою здатність захищати планету від потенційно катастрофічних зіткнень з астероїдами.

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Метеорит над Києвом

Ввечері 19 квітня жителі північних регіонів України спостерігали яскравий спалах на небі. У мережі майже відразу почали поширювати меми та жарти про НЛО, а більшість версій сходилися на тому, що це впав супутник NASA, який саме напередодні дійсно мав упасти, однак дуже далеко від території України. Врешті стало зрозуміло, що це був метеорит і тепер IMO підготувала детальний звіт про цю подію.

Згідно з експертами, цей метеороїд міг наблизитися до Землі два роки тому, виконати повний оберт навколо планети та нарешті потрапити в її атмосферу.