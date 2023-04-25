Болід потрапив до об'єктивів камер о 21:57 за Києвом, а все видовище тривало не більше 5 секунд. Метеор також фіксували з великої відстані камери Європейської мережі спостережень за болідами (проєкт Астрономічного інституту Чеської академії наук, що діє в Словаччині у співпраці з Астрономічним інститутом Словацької академії наук) і камера приватного проєкту AllSky7 в Угорщині, яка розташована в початковій школі Bárdos Lajos у місті Фехердьярмат.

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Що відомо про метеор

Після аналізу відеозаписів траєкторія боліда була визначена з похибкою лише в кілька сотень метрів.

Згідно з висновками, світіння метеора почалося на висоті 98 кілометрів над Великою Димеркою , що за 10 кілометрів від міста Бровари Київської області.

, що за 10 кілометрів від міста Бровари Київської області. Потім він пройшов безпосередньо над Києвом на висоті близько 80 кілометрів і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 кілометрів за секунду.

Великий спалах стався на висоті 38 кілометрів, коли абсолютна зоряна величина боліда досягла -18 або трохи більше, тобто болід належав до категорії суперболідів (боліди яскравіші за зоряну величину -17).

Метеороїд з початковою масою 200-300 кілограмів (діаметром близько пів метра) розпався на висоті 38 кілометрів на безліч уламків і пил.

Уповільнення боліда після спалаху свідчить про те, що найбільші фрагменти, які утворилися, мали масу менше 1 кілограма.

Ще один яскравий спалах стався на висоті 32,5 кілометра, а інші менші спалахи відбулися на висотах 31, 30 і 29,5 кілометра.

Востаннє болід був помічений на відео на висоті 28 кілометрів, коли його швидкість становила близько 10 кілометрів за секунду.



Траєкторія руху боліда / Фото Jiří Borovička and Pavel Spurný

Велика початкова швидкість не була сприятливою для збереження метеоритів. Судячи з усього, лише дрібні їх фрагменти могли досягти землі. Залежно від їхніх розмірів і фактичних висотних вітрів, вони можуть знаходитися десь між містами Попільня, Романівка, Строків і Паволоч.

Експерти кажуть, що цей метеороїд міг пройти близько до Землі два роки тому, зробити повний оберт довкола планети й нарешті увійти до її атмосфери.

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