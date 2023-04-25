Що сталося в Порт Ізабель

Порт Ізабель знаходиться на відстані 10 кілометрів від місця старту ракети SpaceX. Здавалося б, воно повинно бути в безпеці, однак повідомлення місцевих жителів свідчать про геть іншу ситуацію.

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Як повідомили приголомшені мешканці, їхні будинки тряслися, щонайменше одне вікно було вибите.

"Це було справді жахливо", – поділилася спогадами місцева жителька Шерон Алмагер в інтерв'ю NYT, додавши, що "це був зовсім інший рівень", ніж попередні запуски.

Валері Бейтс, прессекретарка Порт Ізабель, додала, що все місто "виявилося вкрите досить товстим, гранульованим, піщаним зерном". Ближче до місця запуску, звідки евакуювали мешканців, наслідки були ще потужнішими.

Там були шматки бетону розміром з кулю для боулінгу, які вилетіли з місця запуску,

– розповів ютубер Луїс Бальдерас, додавши, що запуск створив кратер, глибина якого, за його оцінками, сягала майже 8 метрів.

Хоча здається, що ніхто не постраждав, Ерік Рош, експерт з питань дотримання екологічних норм, сказав NYT, що неможливо дізнатися, чи є пил і уламки шкідливими без належного хімічного аналізу.

Той факт, що взагалі є пил, свідчить про те, що SpaceX провалила своє моделювання впливу, оскільки про такі наслідки "не було повідомлено" громадськості, сказав він.

Уламок вражає автомобіль

На одному з вірусних відео показано, як припаркований автомобіль вдаряє уламком, що піднявся в повітря під час запуску. Мінівен належить Крісу Бергіну з NASASpaceFlight. І хоча транспортний засіб не був повністю знищений, він, безумовно, зазнав серйозних пошкоджень.

Власник автомобіля, не поспішає звинувачувати SpaceX. Він каже, що як би це не було погано, він іде на цей ризик, "щоб отримати круті кадри".

Загалом ролики показують надзвичайно велику кількість уламків, яких за звичайних обставин бути не повинно. І цьому є пояснення.

Що SpaceX зробила не так

Таких наслідків запуску Starship можна було б повністю уникнути, але SpaceX просто не зробила необхідних кроків для цього.

Для великих космодромів, таких як мис Канаверал, стандартною практикою для великих запусків є наявність спеціальної металевої плити та гігантської траншеї або так званої системи водяного потоку, яка пригнічує теплові та звукові хвилі як заради ракети, так і з метою захисту навколишнього середовища. Однак SpaceX не застосувала жодного з цих заходів.



Стартовий майданчик Starship після запуску / Фото Toby Li



Стартовий майданчик Starship після запуску / Фото Toby Li

Ілон Маск уже зазначив, що SpaceX не встигла встановити в основі металеву плиту з водяним охолодженням, а понадіялася на те, що витримає бетон. На статичних випробуваннях усе справді проходило гладко, але, як зазначив сам Маск, на таких випробуваннях двигуни Raptor працювали тільки наполовину, тоді як цього разу їх увімкнули на повну. Бетон не витримав.

Місцеві жителі тут просто приносяться в жертву,

– сказала місцева жителька Шерон Алмагер.

Загалом, цей запуск потрібен був не тільки для тесту самої ракети, а й для тесту стартового майданчика. Тепер компанія, найімовірніше, проведе роботу над помилками.