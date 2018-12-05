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      Від чого залежить можливість продовження воєнного стану в Україні: відповідь Полторака

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      Полторак пояснив, від чого залежить можливість продовження воєнного стану в Україні
      Полторак пояснив, від чого залежить можливість продовження воєнного стану в Україні / 24 канал

      Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що можливість продовження дії воєнного стану в державі залежить від дій Росії, проте наразі немає підстав для його скасування, незважаючи на певні просування в Керченській протоці.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      "Що стосується продовження воєнного стану, я точно думаю, що це залежить від дій РФ, від намірів... від обстановки, яка складатиметься на кордоні", – сказав Полторак.

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      При цьому він додав: "Президент України готовий скасувати воєнний стан, але для цього потрібні підстави". Міністр наголосив, що таких підстав зараз немає, але водночас відзначив, що є "певні просування по Керченській протоці".

      Росія частково розблокувала прохід, розблокувала деякі наші порти, що дало можливість просування наших цивільних і торгових суден… Деякі питання вирішуються, але, на жаль, не всі, в тому числі не вирішується питання щодо повернення наших героїв,
      – додав очільник Міноборони.

      Полторак також повідомив, що до кінця 2018 року планується кілька візитів в Україну його "західних колег". Мовиться про керівників оборонних відомств країн НАТО, які підтримують євроатлантичні прагнення України, "щоб на місці вони ознайомилися зі станом справ".

      Чому Україна запровадила воєнний стан? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Воєнний стан в Україні Степан Полторак Міністерство оборони України Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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