От чего зависит возможность продолжения военного положения в Украине: ответ Полторака

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что возможность продления действия военного положения в государстве зависит от действий России, однако пока нет оснований для его отмены, несмотря на определенные продвижения в Керченском проливе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается продолжения военного положения, я точно думаю, что это зависит от действий РФ, от намерений... от обстановки, которая будет состоять на границе", – сказал Полторак.

Читайте также: Россия резко увеличила численность войск вдоль границы с Украиной, – Порошенко

При этом он добавил: "Президент Украины готов отменить военное положение, но для этого нужны основания". Министр заметил, что таких оснований сейчас нет, но в то же время отметил, что есть "определенные продвижения по Керченскому проливу".

Россия частично разблокировала проход, разблокировала некоторые наши порты, что дало возможность продвижения наших гражданских и торговых судов... Некоторые вопросы решаются, но, к сожалению, не все, в том числе не решается вопрос о возвращении наших героев,

– добавил глава Минобороны.

Полторак также сообщил, что до конца 2018 планируется несколько визитов в Украину его "западных коллег". Говорится о руководителях оборонных ведомств стран НАТО, которые поддерживают евроатлантические стремления Украины, "чтобы на месте они ознакомились с состоянием дел".

Почему Украина ввела военное положение?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.