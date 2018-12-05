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      От чего зависит возможность продолжения военного положения в Украине: ответ Полторака

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      Полторак объяснил, от чего зависит возможность продолжения военного положения в Украине
      Полторак объяснил, от чего зависит возможность продолжения военного положения в Украине / 24 канал

      Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что возможность продления действия военного положения в государстве зависит от действий России, однако пока нет оснований для его отмены, несмотря на определенные продвижения в Керченском проливе.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

      "Что касается продолжения военного положения, я точно думаю, что это зависит от действий РФ, от намерений... от обстановки, которая будет состоять на границе", – сказал Полторак.

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      При этом он добавил: "Президент Украины готов отменить военное положение, но для этого нужны основания". Министр заметил, что таких оснований сейчас нет, но в то же время отметил, что есть "определенные продвижения по Керченскому проливу".

      Россия частично разблокировала проход, разблокировала некоторые наши порты, что дало возможность продвижения наших гражданских и торговых судов... Некоторые вопросы решаются, но, к сожалению, не все, в том числе не решается вопрос о возвращении наших героев,
      – добавил глава Минобороны.

      Полторак также сообщил, что до конца 2018 планируется несколько визитов в Украину его "западных коллег". Говорится о руководителях оборонных ведомств стран НАТО, которые поддерживают евроатлантические стремления Украины, "чтобы на месте они ознакомились с состоянием дел".

      Почему Украина ввела военное положение?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Степан Полторак Міністерство оборони України Новости России Конфликт в Азовском море Украина – Россия Петр Порошенко Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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